NBA: Οι Νικς έκαναν ξανά το break στο Σαν Αντόνιο και προηγούνται 2-0 στους τελικούς

Οι Νιου Γιορκ Νικς διπλασίασαν τις νίκες τους απέναντι στους Σπερς με νέο «break» και πρηγούνται 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε με 105-104 στο Σαν Αντόνιο, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και πλέον έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επισρέψουν στο ματς άλλα ένα λάθος του Βίκτορ Ουεμπανιάμα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έφερε τον Μπράνσον στη γραμμή τον βολών και στη συνέχεια ο Γάλλος σταρ αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

Κουρυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση επίσης έκαναν οι Μικάλ Μπρίτζες με 20 πόντους, Τζέιλεν Μπράνσον με 20 πόντους και 6 ασίστΜκαι ο Ο Τζι Ανουνόμπι που πρόσθεσε 17 πόντους.

Για τους Σπερς ξεχώρισε και πάλι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 μπλοκ.

Επόμενη αναμέτρηση για τις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τρίτης (9/6) στις 03:30.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-25, 52-56, 75-84, 104-105

ΣΠΕΡΣ: Βάσελ 14 (1/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σαμπέιν 8, Γουεμπανιαμά 29 (9/15 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Καστλ 14 (3/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Φοξ 20 (6/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Χάρπερ 15 (6/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Τζόνσον 3, Κορνέτ 1, Μπαρνς, Μπράιαντ

ΝΙΚΣ: Χαρτ (6 ριμπάουντ. 4 ασίστ), Ανουνόμπι 17 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τάουνς 21 (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 13 ριμπάουντ), Μπρίτζες 20 (4/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπράνσον 20 (5/17 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα), Σάμετ 13 (2/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα), ΜακΜπράιντ 5, Ρόμπινσον 7, Αλβαράδο 2