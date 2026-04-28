NBA: Οι Θάντερ... καθάρισαν, οι Μάτζικ «τρελαίνουν» κόσμο

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ «σκούπισαν» τους Φοίνιξ Σανς στον πρώτο γύρο των playoffs της Δύσης. Οι πρωταθλητές επικράτησαν 131-122 και έκλεισαν τη σειρά απέναντι στην ομάδα του Τζόρνταν Οτ. Οι Θάντερ περιμένουν τον αντίπαλό τους που θα προκύψει από το ζευγάρι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Χιούστον Ρόκετς. Η ομάδα της Οκλαχόμα μετράει 12-0 σε ματς πρώτου γύρου τα τελευταία τρία χρόνια.



Στο ματς του Φοίνιξ, οι Θάντερ είχαν πρώτο σκόρερ τον Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ με 31 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Τσετ Χόλμγκρεν με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο Ντέβιν Μπούκερ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 6 ασίστ. Ο Ντίλον Μπρουκ είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.



Από την άλλη, μια νίκη μακριά από τα ημιτελικά της Ανατολής είναι οι Μάτζικ. Η ομάδα του Ορλάντο επικράτησε 94-88 των Ντιτρόιτ Πίστονς και έκανε το 3-1 στη μεταξύ τους σειρά. Η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ, που κατέλαβε την πρώτη θέση στην ανατολική περιφέρεια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ψάχνει αντίδραση.



Οι νικητές είχαν πρώτο σκόρερ τον Ντέσμοντ Μπέιν με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Μεγάλη εμφάνιση για τους Μάτζικ έκανε ο Φραντζ Βάγκνερ που τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Τομπάιας Χάρις είχε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.

