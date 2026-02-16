NBA: Όλα όσα έγιναν στο All Star Game - Η φωτογραφία Αντετοκούνμπο-Ομπάμα και ο... MVP

Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο θέαμα, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο λάμψη. Το Intuit Dome του Λος Άντζελες έγινε τις τελευταίες δυο ημέρες το επίκεντρο του παγκοσμίου μπάσκετ. Και αυτό γιατί το All Star Game του NBA για το έτος 2026, διεξήχθη στην Καλιφόρνια και δεν απογοήτευσε.

Μετά τα παιχνίδια ανάμεσα σε rookies, το διαγωνισμό τριπόντων και καρφωμάτων, σειρά είχε το μεγάλο και κεντρικό event του θεσμού. Το All Star Game. Στη νέα μορφή του, με ένα μίνι τουρνουά τριών ομάδων. Εκεί όπου την κορυφή κατέκτησε η ομάδα USA Stars!

Team USA Stars: Σκότι Μπαρνς, Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνιγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Τσετ Χόλμγκρεν, Τζέιλεν Τζόνσον, Ταϊρίς Μάξεϊ.

Πολυτιμότερος παίκτης ο Άντονι Έντουαρντς στη νύχτα του θεάματος

Στο παιχνίδι του μεγάλου «τελικού», οι USA Stars, νίκησαν με 47-21 τους USA Stripes και κατέκτησαν την κορυφή του All Star Game. Λίγο νωρίτερα, ο Έντουαρντς και η παρέα του είχαν επικρατήσει και της Team World, εκεί όπου οι Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν πρωταγωνιστές και τα ονόματα που ξεχώριζαν. Σε ένα παιχνίδι που αν μη τι άλλο, ήταν πολύ πιο θεαματικό.

Ένα παιχνίδι αντάξια του θεσμού αυτό ανάμεσα στους νεαρούς Αμερικανούς σούπερ σταρ και τους αστέρες της λίγκας από όλο τον κόσμο. Εκεί όπου πραγματικά είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο πλήρως αντικατοπτρίζει τη λάμψη και το θέαμα που θέλει ο Άνταμ Σίλβερ να φέρει πίσω στο παιχνίδι των All Stars και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, εγκαθίδρυσε τούτο το νέο format.

Ο Άντονι Έντουαρντς, με τις εμφανίσεις του στα δυο παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του, ομόφωνα ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης, εξασφαλίζοντας τις 10 από τις διαθέσιμες 14 ψήφους (32 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ο οποίος φτάνει στην εν λόγω διάκριση.

Στον απόηχο του παιχνιδιού, ο ενθουσιασμός του κόσμου για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, έδειξε να είναι πολύ μεγάλος για τη βραδιά αυτή των καλύτερων παικτών του πλανήτη. Υπήρχε ανταγωνισμός, όμορφο μπάσκετ και ανάλαφρο κλίμα, κάτι το οποίο επέτρεψε σε άπαντες να το απολαύσουν δεόντως. Σίγουρα η πρώτη παράσταση της νέας δομής του All Star GameNBA , στέφθηκε από άκρα επιτυχία. Και αποτελεί μια... γερή βάση πάνω στην οποία το NBA μπορεί να χτίσει από εδώ και στο εξής.

Η προεδρική φωτογραφία με Αντετοκούνμπο-Ομπάμα

Εκτός από το μπασκετικό θεάμα που ήταν άπλετο, το All Star Game του NBA, είχε μια παρέλαση από παγκοσμίου βεληνεκούς αστέρες. Από τον πρίγκιπα Χάρι, Δούκα του Σάσσεξ και την Μέγκαν Μαρκλ, μέχρι τον φοβερό και τρομερό ηθοποιό παγκοσμίου φήμης, Βιν Ντίζελ και πάει λέγοντας.

Στα court-seats του Intuit Dome του Λος Άντζελες, εκεί όπου έγινε και το All Star Game, βρέθηκε και ο άλλοτε ισχυρότερος άντρας του πλανήτη. Ο συμπαθής στους περισσότερους Αμερικανούς, Μπαράκ Ομπάμα, μαζί με τη συζυγό του Μισέλ. Φυσικά, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ποτέ δεν έχει κρύψει την αγάπη που έχει για τον αθλητισμό και έχοντας χρόνο, αποφάσισε να βρεθεί στην Καλιφόρνια για το μεγάλο αυτό event, δίχως να περάσει απαρατήρητως. Και δεδομένα αποτέλεσε, πόλο έλξης.

Εκεί, συνομίλησε με αρκετούς παράγοντες και παίκτες της λίγκας, όπως ο Άνταμ Σίλβερ και ο Στεφ Κάρι. Μάλιστα, καθόταν δίπλα με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και τους Τζούλιους Έρβινγκ στο γήπεδο. Ωστόσο, είχε και μια συζήτηση, με τον δικό μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Οι Μιλγουόκι Μπακς, κοινοποίησαν στα social media τους, μια φωτογραφία του «Greek Freak», να μιλάει σε πολύ ανάλαφρο ύφος στον Μπαράκ Ομπάμα με τους δυο άντρες να δείχνουν χαλαροί και να γελάνε. Άγνωστο ακόμα το αντικείμενο της συζήτησής τους.

«Μια προεδρική φωτογραφία»

Βέβαια, οι επαφές δεν περιορίστηκαν στους δυο τους, αλλά ήταν και οικογενειακές. Η μητέρα του Γιάννη, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, αγκαλιάστηκε θερμά και φωτογραφήθηκε με πλατύ χαμόγελο με την άλλοτε πρώτη Κυρία του πλανήτη, τη σύζυγο του Μπαράκ, Μισέλ Ομπάμα!