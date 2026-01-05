NBA: One man show από τον Γιάννη Αντετοκούμπο και από νίκη σε νίκη οι Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη κόντρα στους Κινγκς (115-98) μέσα στο Σακραμέντο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πάρει... φόρα και δεν σταματάει πουθενά. Για την ακρίβεια, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει, οδηγώντας τους Μπακς από νίκη σε νίκη.
Τελευταίο... θύμα του ήταν οι Σακραμέντο Κινγκς, μέσα στην Καλιφόρνια (115-98), με τον Greek Freak να είναι ορεξάτος, να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του (37 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και να οδηγεί εκ του ασφαλούς την ομάδα του σε ακόμα μια νίκη, δεύτερη διαδοχική.