NBA: One man show από τον Γιάννη Αντετοκούμπο και από νίκη σε νίκη οι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πάρει... φόρα και δεν σταματάει πουθενά. Για την ακρίβεια, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει, οδηγώντας τους Μπακς από νίκη σε νίκη.

Giannis had 37 points in 32 minutes. 😮‍💨



37 PTS | 11 REB | 76% FG pic.twitter.com/b1igoY1yrH — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2026

Τελευταίο... θύμα του ήταν οι Σακραμέντο Κινγκς, μέσα στην Καλιφόρνια (115-98), με τον Greek Freak να είναι ορεξάτος, να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του (37 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και να οδηγεί εκ του ασφαλούς την ομάδα του σε ακόμα μια νίκη, δεύτερη διαδοχική.