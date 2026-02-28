NBA: Πισωγύρισμα για τους Μπακς - Νικητές στο θρίλερ με τους Νάγκετς οι Θάντερ

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν 127-98 από τους Νιου Γιουρκ Νικς. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έκανε πισωγύρισμα και υποχώρησε στο 26-32 στη βαθμολογία της Ανατολής. Την ίδια ώρα, ο σύλλογος της Νέας Υόρκης έχει ρεκόρ 38 νίκες και 22 ήττες.

Για τους Μπακς δεν αγωνίστηκε σε ένα ακόμη ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους με στόχο να βοηθήσει την ομάδα του να προλάβει μία θέση για το Play-in tournament, κάτι που αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ δύσκολο. Οι νικητές είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ο Τζι Ανουνόμπι τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Μάιλς Τέρνερ ήταν πρώτος σκόρερ των Μπακς με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Κάιλ Κούζμα τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν 127-121 των Ντένβερ Νάγκετς στην παράταση. Οι πρωταθλητές του NBA ανέβηκαν στο 46-15 στη βαθμολογία της Δύσης και η ομάδα του Ντέιβιντ Άντελμαν υποχώρησε στο 37-23. Ο αγώνας σημαδεύθηκε από την ένταση ανάμεσα στον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούγκεντζ Ντορτ, όταν ο παίκτης των Θάντερ εμπόδισε με το σώμα του τον Σέρβο σούπερ σταρ που πήγαινε προς την επίθεση. Ο Γιόκιτς σωριάστηκε στο παρκέ, οι δύο παίκτες αρπάχθηκαν και ο Ντορτ αποβλήθηκε.



Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ ήταν κορυφαίος σε ένα ακόμη ματς για τους Θάντερ με 36 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Σπουφαία εμφάνιση έκανε και ο Τσετ Χόλμγκρεν με 15 πόντους, 21 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε ένα ακόμη triple double με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 14 ασίστ. Πρώτος σκόρερ των Νάγκετς ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 39 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.



Τα αποτελέσματα της βραδιάς



Πίστονς - Καβαλίερς 122-119



Σέλτικς - Νετς 148-111



Μπακς - Νικς 98-127



Μάβερικς - Γκρίζλις 105-124



Θάντερ - Νάγκετς 127-121