NBA: Σάλος με ηλικιωμένη γυναίκα που έκανε ρατσιστικά σχόλια την ώρα του αγώνα
Ηλικιωμένη γυναικά προέβη σε ρατσιστικά σχόλια για άλλους φιλάθλους, την ώρα του αγώνα μεταξύ των Σπερς και των Σανς.
Σε αναμέτρηση του NBA, μεταξύ των Σαν Αντόνιο Σπερς και των Φοίνιξ Σανς, γυναίκα η οποία καθόταν στο κάτω επίπεδο του Frost Bank Center «πιάστηκε» να στέλνει ρατσιστικό μήνυμα.
Η @inluvwganineee, χρήστης του TikTok, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει μια άλλη γυναίκα να σχολιάζει την φυλετική σύνθεση του κόσμου που βρισκόταν στις εξέδρες.
Η συγκεκριμένη γυναίκα στο μήνυμα : «Πολλοί τρελοί Ισπανόφωνοι οπαδοί» απάντησε : «Όλοι Ισπανόφωνοι! Πώς μπορούν να το αντέξουν οικονομικά».
Οι Σπερς και ο Φοξ πήραν θέση για το περιστατικό
«Όλοι εμείς στον οργανισμό των Σπερς είμαστε περήφανοι που ζούμε στο Σαν Αντόνιο, μια πόλη που λάμπει και ευδοκιμεί χάρη στον πολιτισμό και τη συμβολή της λατινοαμερικανικής κοινότητάς μας.
Η ένταξη αποτελεί θεμέλιο για τους Σαν Αντόνιο Σπερς... Προσπαθούμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον που να τιμά την αίσθηση του ανήκειν και τον σεβασμό ανεξάρτητα από φυλή ή εθνικότητα»
Ντε'Ααρον Μάρτεζ Φοξ: «Είναι σαν να πηγαίνεις στη Βοστόνη και να παραπονιέσαι ότι υπάρχουν ένα σωρό λευκοί. Τι νόημα έχει αυτό; Δεν βγάζει κανένα νόημα.»
Οι αντιδράσεις του κοινού
Το βίντεο μπορεί να διεγράφη από τον αρχικό χρήστη, αλλά είχε προλάβει να αναδημοσιευθεί από άλλους χρήστες και έφτασε τις 15 εκατομμύρια προβολές.
Η χρήστης @inluvwganineee η οποία δημοσίευσε το βίντεο, έγραψε στη λεζάντα: «Αν η γιαγιά σου ήταν στον αγώνα απόψε, ε;»
Έγραψε επίσης «Το "Πώς μπορούν να το αντέξουν οικονομικά;" είναι απίστευτο. Κάποιος να έρθει να πάρει την γιαγιά (στα αλήθεια)».
Από την άλλη πλευρά υπήρξαν και Λατίνοι οπαδοί των Σπερς που πόσταραν κάτω από το βίντεο, φωτογραφίες τους σε χαμηλότερα τμήματα του γηπέδου να απολαμβάνουν ένα παιχνίδι με φίλους και την οικογένειά τους.