NBA: Σάλος με ηλικιωμένη γυναίκα που έκανε ρατσιστικά σχόλια την ώρα του αγώνα

Σε αναμέτρηση του NBA, μεταξύ των Σαν Αντόνιο Σπερς και των Φοίνιξ Σανς, γυναίκα η οποία καθόταν στο κάτω επίπεδο του Frost Bank Center «πιάστηκε» να στέλνει ρατσιστικό μήνυμα.

Η @inluvwganineee, χρήστης του TikTok, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει μια άλλη γυναίκα να σχολιάζει την φυλετική σύνθεση του κόσμου που βρισκόταν στις εξέδρες.

Racist lady was spotted texting at last night’s Spurs game:



“A lot of crazy Hispanic fans. How can they afford it?”



pic.twitter.com/5orW4NJC2p — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 21, 2026

Η συγκεκριμένη γυναίκα στο μήνυμα : «Πολλοί τρελοί Ισπανόφωνοι οπαδοί» απάντησε : «Όλοι Ισπανόφωνοι! Πώς μπορούν να το αντέξουν οικονομικά».

Οι Σπερς και ο Φοξ πήραν θέση για το περιστατικό



«Όλοι εμείς στον οργανισμό των Σπερς είμαστε περήφανοι που ζούμε στο Σαν Αντόνιο, μια πόλη που λάμπει και ευδοκιμεί χάρη στον πολιτισμό και τη συμβολή της λατινοαμερικανικής κοινότητάς μας.



Η ένταξη αποτελεί θεμέλιο για τους Σαν Αντόνιο Σπερς... Προσπαθούμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον που να τιμά την αίσθηση του ανήκειν και τον σεβασμό ανεξάρτητα από φυλή ή εθνικότητα»

Ντε'Ααρον Μάρτεζ Φοξ: «Είναι σαν να πηγαίνεις στη Βοστόνη και να παραπονιέσαι ότι υπάρχουν ένα σωρό λευκοί. Τι νόημα έχει αυτό; Δεν βγάζει κανένα νόημα.»



De'Aaron Fox reacts to a viral video of a woman disparaging Hispanic fans in San Antonio.



“It’s like going to Boston and complaining that there’s a bunch of White people. What kind of sense is that? That makes zero sense.”



(Via @JaredWeissNBA ) pic.twitter.com/a8CFWveofj — NBA Base (@TheNBABase) March 22, 2026

Οι αντιδράσεις του κοινού

Το βίντεο μπορεί να διεγράφη από τον αρχικό χρήστη, αλλά είχε προλάβει να αναδημοσιευθεί από άλλους χρήστες και έφτασε τις 15 εκατομμύρια προβολές.

Η χρήστης @inluvwganineee η οποία δημοσίευσε το βίντεο, έγραψε στη λεζάντα: «Αν η γιαγιά σου ήταν στον αγώνα απόψε, ε;»

Έγραψε επίσης «Το "Πώς μπορούν να το αντέξουν οικονομικά;" είναι απίστευτο. Κάποιος να έρθει να πάρει την γιαγιά (στα αλήθεια)».

Από την άλλη πλευρά υπήρξαν και Λατίνοι οπαδοί των Σπερς που πόσταραν κάτω από το βίντεο, φωτογραφίες τους σε χαμηλότερα τμήματα του γηπέδου να απολαμβάνουν ένα παιχνίδι με φίλους και την οικογένειά τους.