NBA: Συνεχίζεται η κατηφόρα για τους Μπακς - Σε διαρκή άνοδο οι Κλίπερς

Οι ανεβασμένοι τον τελευταίο καιρό, Κλίπερς πέρασαν με νίκη και απο το Μιλγουόκι κερδίζοντας τους Μπακς με 127-113 και βυθίζοντας τους ακόμα περισσότερο βαθμολογικά και ψυχολογικά.

Με αυτήν την νίκη μπορεί να έχουν μειωμένες πιθανότητες, αλλά συνεχίζουν να ελπίζουν για τα Play Offs έχοντας ρεκόρ 39-36, σε αντίθεση με τους Μπακς που χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έχασαν για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, φτάνοντας τις 45 ήττες στην σεζόν και περιμένουν απλά να τελειώσει το... μαρτύριο.

Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Μάθιουριν με 28 πόντους και 6 ριμπάουντ, έχοντας για συμπαραστάτη τον Κόλινς που πρόσθεσε 22. Για τους γηπεδούχους, ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Τρεντ με 36 πόντους που όμως δεν έφτανε για να δώσει στην ομάδα του την νίκη.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-29, 46-57, 74-92, 113-127