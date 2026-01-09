NBA: Θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν ο ΛεMπρόν; Τι απάντησε ο ατζέντης του

Στην 23η σεζόν του στο NBA, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει πως η στιγμή του φινάλε πλησιάζει, χωρίς ωστόσο να έχει χαθεί στο ελάχιστο η αίγλη του.

Παρά τα κατά διαστήματα προβλήματα τραυματισμών, όντας πια 41 χρονών, ο ηγέτης των Λέικερς συνεχίζει να αγωνίζεται σε ελίτ επίπεδο, με τα σενάρια γύρω από το πότε θα ρίξει αυλαία στη μυθική καριέρα του να φουντώνουν διαρκώς. Τη φετινή σεζόν, ο «King James» μετρά κατά μέσο όρο 21,7 πόντους, 6,8 ασίστ και 5,4 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας ότι η κλάση του παραμένει διαχρονική.

Θέση για το μέλλον του «Βασιλιά» πήρε ο ατζέντης του, Ριτς Πολ, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Game Over Podcast του Μαξ Κέλερμαν και ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση.

«Ελπίζω να μην είναι φέτος το τέλος», τόνισε χαρακτηριστικά. «Όλοι μιλούν για το αντίο και για τελευταία σεζόν, αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Ειλικρινά, ελπίζω να μην είναι η τελευταία του χρονιά. Δεν είναι κάτι που συζητάμε καν μεταξύ μας».

Σύμφωνα με τον Ριτς Πολ, ο ΛεΜπρόν παραμένει στο παρκέ γιατί νιώθει ακόμη ικανός να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και γιατί συνεχίζει να διεκδικεί νίκες και διακρίσεις. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρατείνει ακόμη περισσότερο την καριέρα του, εφόσον αποδεχτεί έναν διαφορετικό ρόλο στην ομάδα, με λιγότερο φορτίο αλλά μεγαλύτερη ουσία.