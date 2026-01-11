NBA: Τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Σρέντερ που κυνήγησε τον Ντόντσιτς για να του επιτεθεί

Βαρύς «πέλεκυς» από το NBA για τον Ντένις Σρέντερ, ο οποίος θα χάσει τα επόμενα τρία παιχνίδια των Σακραμέντο Κινγκς, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς.

Η ένταση που υπήρξε μεταξύ των δύο παικτών στην αναμέτρηση Λέικερς - Κινγκς, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, φαίνεται πως δεν έμεινε μόνο εντός παρκέ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, περίπου 40 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα στο Crypto.com Arena, ο Γερμανός γκαρντ επέστρεψε στο παρκέ και κινήθηκε απειλητικά προς τον Σλοβένο σταρ.

Στην επίσημη απόφασή του, το NBA κάνει λόγο για πρόθεση του Σρέντερ να χτυπήσει τον Ντόντσιτς, με την άμεση παρέμβαση του ΝτιΆντρε Έιτον και της ασφάλειας του γηπέδου να αποτρέπει τα χειρότερα. Ο Ντόντσιτς απομακρύνθηκε χωρίς συνέχεια, ενώ ο Σρέντερ οδηγήθηκε απευθείας στο λεωφορείο της ομάδας του.

Η σπίθα, πάντως, είχε ανάψει νωρίτερα μέσα στο παιχνίδι, όταν ο Ντόντσιτς ειρωνεύτηκε τον Σρέντερ, λέγοντάς του πως θα έπρεπε να είχε αποδεχτεί την πρόταση τετραετούς επέκτασης ύψους 82 εκατ. δολαρίων που του είχαν καταθέσει οι Λέικερς. Το σχόλιο αυτό φέρεται να εξόργισε τον Γερμανό, με αποτέλεσμα η ένταση να συνεχιστεί μετά τη λήξη του αγώνα.

Luka Doncic to Dennis Schroder 😭



“Shoulda signed that contract baby”



(Via _MichaelMorales10/IG, h/t @LALMuse)pic.twitter.com/FY42o37rt4 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) December 31, 2025

Οι Λέικερς, πάντως, δεν επηρεάστηκαν αγωνιστικά, επικρατώντας με άνεση 125-101, την ώρα που οι Κινγκς καλούνται πλέον να διαχειριστούν την απουσία του Σρέντερ για τρία ματς.