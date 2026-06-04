ΝΔ: Ανακοινώνεται ο νέος γραμματέας - Σενάριο για πρόσωπο από το υπουργικό συμβούλιο

Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για την ανακοίνωση του νέου γραμματέα της ΝΔ.

Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται - πιθανότατα - για πρόσωπο από το υπουργικό συμβούλιο. Οπότε μοιραία θα δημιουργηθεί «κενό» στο κυβερνητικό σχήμα ενώ εκκρεμεί και ο αντικαταστάτης του εκλιπόντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά.

Σημειώνεται, πως την επόμενη Τετάρτη στις 10 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο «γαλάζιο» γραμματέα.

Όπως έχει γράψει ο FLASH, στο τραπέζι του πρωθυπουργού έχουν πέσει εισηγήσεις για περισσότερες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα εν ειδεί ενός τελευταίου ανασχηματισμού πριν από το κρίσιμο εκλογικό ραντεβού.