Γνώμες Πολιτική Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κυριάκος Μητσοτάκης Υπουργικό Συμβούλιο

ΝΔ: Ανακοινώνεται ο νέος γραμματέας - Σενάριο για πρόσωπο από το υπουργικό συμβούλιο

Intime
Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για την ανακοίνωση του νέου γραμματέα της ΝΔ. 

Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται - πιθανότατα - για πρόσωπο από το υπουργικό συμβούλιο. Οπότε μοιραία θα δημιουργηθεί «κενό» στο κυβερνητικό σχήμα ενώ εκκρεμεί και ο αντικαταστάτης του εκλιπόντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά.  

Σημειώνεται, πως την επόμενη Τετάρτη στις 10 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο «γαλάζιο» γραμματέα. 

Όπως έχει γράψει ο FLASH, στο τραπέζι του πρωθυπουργού έχουν πέσει εισηγήσεις για περισσότερες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα εν ειδεί ενός τελευταίου ανασχηματισμού πριν από το κρίσιμο εκλογικό ραντεβού.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κυριάκος Μητσοτάκης Υπουργικό Συμβούλιο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader