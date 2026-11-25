Εξηγήσεις από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μίλτου Χατζηγιαννάκη και τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ ζητά η Νέα Δημοκρατία, μετά τη δήλωση του γραμματέα του κόμματος στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ότι ο πρώην πρωθυπουργός «ήταν ενήμερος για όλα».

Με αφορμή τη συγκεκριμένη αναφορά, την οποία χαρακτηρίζει «απίστευτα κυνική παραδοχή», η Πειραιώς καλεί τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να διευκρινίσει εάν γνώριζε, όταν επέλεξε τον κ. Χατζηγιαννάκη για τη θέση του γραμματέα, τις δημόσιες συμβάσεις που είχαν λάβει εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

Παράλληλα, θέτει ευθέως ζήτημα για τις συνθήκες υπό τις οποίες στεγάστηκε το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ σε χώρους κατασκευαστικής εταιρείας που συνδέεται με τον γραμματέα του κόμματος.

«Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα;», αναφέρει η ΝΔ, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί προσωπικά.

«Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης προέβη σε μια απίστευτα κυνική παραδοχή.

Είπε επί λέξει «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα».

Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρίες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρία;

Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιριών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;

Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;

Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα».