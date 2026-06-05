ΝΔ: Ο Κυρανάκης νέος Γραμματέας του κόμματος - Γιατί τον επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε περίοδο αυξημένης εκλογικής εγρήγορσης έχει εισέλθει η Νέα Δημοκρατία μετά το τέλος των εργασιών του 16ου τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) σε μία περίοδο, όπου διαδοχικές δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν το ασφαλές «γαλάζιο» προβάδισμα την ώρα ο χώρος της αντιπολίτευσης συνταράσσεται από ραγδαίες ανακατατάξεις στο φόντο της εμφάνισης των δύο νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Με Κυρανάκη στο «τιμόνι» του εκλογικού μηχανισμού

Με τη συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας Πολιτικής Επιτροπής να έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως τις τελευταίες ώρες κατέληξε στο πρόσωπο του νέου Γραμματέα, που καλείται να οδηγήσει το κυβερνών κόμμα στην κρίσιμη επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, o σημερινός Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι ο εκλεκτός του πρωθυπουργού για τη νευραλγική θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που επιβεβαιώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5/6), με ενημέρωση της ΝΔ να αναφέρει πως «η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η επιλογή του κ. Κυρανάκη «κλείδωσε» σε συνάντηση που είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχθές Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι «ειδικές αποστολές» και οι σχέσεις με Καραμανλή, Σαμαρά

Αν και μέλος της νεότερης γενιάς του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει προλάβει να εγγράψει πολλά κομματικά ένσημα, καθώς μεταξύ άλλων διετέλεσε για δύο διαδοχικές θητείες ( 2013 – 2017 ) πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Συν τοις άλλοις, η επικοινωνιακή ικανότητα του κ. Κυρανάκη είναι αδιαμφισβήτητη, κάτι, που ήταν εξ αρχής ένα από τα βασικά κριτήρια, που είχε θέσει η Πειραιώς, καθώς ο Γραμματέας δεν υπόκειται στους περιορισμούς της εκλογικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις μιντιακές εμφανίσεις κατά την προεκλογική περίοδο. Μάλιστα και όπως πληροφορείται η στήλη ο κ. Κυρανάκης θα δώσει κανονικά τη μάχη του σταυρού στον ιδιαίτερα απαιτητικό Νότιο τομέα της Β Αθηνών.

Όπως, εξάλλου, παρατηρεί έμπειρο κομματικό στέλεχος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης διατηρεί ανέκαθεν μία καλή πολιτική και προσωπική σχέση με τον διαγραφέντα πλέον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, αλλά και με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, δεδομένο, που δεν αποκλείεται να έχει τη δική του σημασία σε μία περίοδο, που η απόσταση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και του δύο πρώην έχει μεγαλώσει αισθητά.

Σε κάθε περίπτωση ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελίσσεται σε άνθρωπο των ειδικών αποστολών για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετά τη θητεία του ως Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών μετά την εθνικών διαστάσεων τραγωδία των Τεμπών, όπου κατά γενική ομολογία έχει να επιδείξει μετρήσιμο έργο, αναλαμβάνει τον κομβικό ρόλο του Γραμματέα σε μία συγκυρία, όπου επείγει η αφύπνιση του κυβερνώντος κόμματος ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μία αντικειμενικά δύσκολη εκλογική αναμέτρηση.

Ξεκλειδώνει ο «μίνι ανασχηματισμός»

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επισημαίνει ότι μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως Γραμματέα της ΝΔ, το Μέγαρο Μαξίμου πρόκειται να ανακοινώσει τις σημειακού χαρακτήρα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, για τις οποίες έχετε ενημερωθεί εγκαίρως από τον FLASH. Έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε ξεκαθαρίσει ποιος θα διαδεχθεί τον κ. Κυρανάκη στο πόστο του πολιτικού προϊσταμένου για τις Μεταφορές.

Εξάλλου, τις προηγούμενες ημέρες είχε αναπτυχθεί έντονη φημολογία ως προς την πιθανή επάνοδο του Μάκη Βορίδη στο κυβερνητικό σχήμα, χωρίς βεβαίως να είναι ακόμη σαφές εάν ο πρώην Υπουργός Επικρατείας προορίζεται για το Μέγαρο Μαξίμου ή για κάποια άλλη θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης, πολύ πιθανή φαντάζει τούτη την ώρα και η επιστροφή του βουλευτή Σερρών, Τάσου Χατζηβασιλείου στο κυβερνητικό σχήμα μετά και την αναμενόμενη αρχειοθέτηση της δικογραφίας, που τον αφορούσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επιμένουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, ο κ. Χατζηβασιλείου προορίζεται για το Υπουργείο Εξωτερικών για να αναλάβει την αρμοδιότητα των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ώστε να προετοιμάσει την Ελληνική προεδρία της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Επιπροσθέτως, αναζητείται και ο βουλευτής εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, που θα αναλάβει Υφυπουργός Περιβάλλοντος στη θέση του εκλιπόντος, Νίκου Ταγαρά. Επιπλέον, μένει να φανεί κατά πόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει να επιφέρει και άλλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα εκτός από όσες περιγράφηκαν πιο πάνω.