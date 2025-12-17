ΝΔ: Σειρά ερωτημάτων για σχέσεις της Κωνσταντοπούλου με ΜΚΟ - «Για κάθε ψευτομήνυση, θα σας κάνω 3»

Σειρά ερωτημάτων αναφορικώς με τη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη», που όπως κατήγγειλε, σχετίζεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, απηύθυνε ο Νότης Μηταράκης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί του αιτήματος για άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με φόντο αντιδικία της με δημοσιογράφο.

Ο Νότης Μηταράκης μίλησε για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, λέγοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου - όπως και το κόμμα της - εμφανίζεται να είναι είναι εταίρος. «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;», ρώτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε μηνύσεις εναντίον του πρωθυπουργού, λέγοντας πως «για κάθε ψευδομήνυση που κατατίθεται από τη ΝΔ, εγώ θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη από αυτές που του χρωστάω. Ξεκινάμε από αυτή τη ψευταγωγή», όπως είπε, λέγοντας πως η δημοσιογράφος που τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση σχετίζεται με την κυβέρνηση.

«Είναι συκοφαντία ότι η μηνύτριά μου είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Έχει εισπράξει μέσω ΥΚΕ φάντασμα ποσό 40.000 ευρώ μέσα σε 5 μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της».

Σημειωτέον πως η βουλευτική ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αναμένεται να αρθεί, καθώς υπερψηφίζεται από τη ΝΔ, αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης.