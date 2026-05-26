ΝΔ: Στις 4 Ιουνίου η Πολιτική Επιτροπή - Γρίφος ακόμα ο γραμματέας

Την επόμενη Πέμπτη, στις 4 Ιουνίου, προγραμματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH να συνεδριάσει η νεοεκλεγείσα από το πρόσφατο τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Πολιτική Επιτροπή του κόμματος με αποκλειστικό αντικείμενο την εκλογή του νέου Γραμματέα.

Μέχρι αργά χθες βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για το πρόσωπο, που θα ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας σε οργανωτικό επίπεδο εν όψει της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το θέμα, πάντως αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει έως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδος, όπως επισημαίνει στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, στο κυβερνών κόμμα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν ο διάδοχος του Κώστα Σκρέκα θα προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ή εάν θα είναι εξωκοινοβουλευτικός με τις πιθανότητες για την ώρα να είναι μοιρασμένες. Στην πρώτη περίπτωση η επικρατέστερη λύση ακούει στο όνομα του βουλευτή Άρτας, Γιώργου Στύλιου, ενώ εάν δεν προκριθεί η λύση του βουλευτή, το ένα σενάριο είναι η…μονιμοποίηση του εκτελούντα σήμερα χρέη Γραμματέα, Στέλιου Κονταδάκη. Πάντως, για τη συγκεκριμένη θέση έχει προταθεί και άλλο πρόσωπο με πολλά, κομματικά ένσημα. Ίδωμεν