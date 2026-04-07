ΝΔ: Βουλευτές ζητούν να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα

Η νέα «παρτίδα» δικογραφιών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνδυασμό με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, που προκρίθηκαν τα τελευταία 24ώρα, έχουν εντείνει τον εκνευρισμό στους κόλπους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα, έμπειρα κομματικά στελέχη σημειώνουν ότι μία από τις βασικές στοχεύσεις της χθεσινής παρέμβασης του πρωθυπουργού ήταν και ο κατευνασμός των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, κάτι, που εν μέρει επετεύχθη μέσω της έκκλησης προς την Ευρωπαική Εισαγγελία να αποφανθεί άμεσα σε ποιους και με ποιο σκεπτικό πρόκειται να ασκήσει διώξεις.

Ωστόσο, η πρόταση περί θέσπισης ασυμβιβάστου ανάμεσα στις ιδιότητες του Υπουργού και του βουλευτή για όσο τουλάχιστον ισχύει η αναβάθμιση από τη δεύτερη ιδιότητα στην πρώτη μάλλον επέτεινε τη σύγχυση στις τάξεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας.

Μερίδα βουλευτών αισθάνεται ότι οι χειρισμοί από την πρωθυπουργική έδρα τους άφησαν ακάλυπτους, ενώ μία άλλη δυσφορεί γιατί, όπως λένε χαρακτηριστικά, ποινικοποιείται η σχέση ανάμεσα στον βουλευτή και τους πολίτες. Επιπλέον, η υπουργοποίηση δύο εξωκοινοβουλευτικών στελεχών ( Σχοινάς – Τουρνάς ) αντί της αξιοποίησης μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδος δεν ήχησε καλά στους βουλευτές της πλειοψηφίας, που ανέμεναν μία τελευταία ευκαιρία αξιοποίησης πριν από τις εκλογές.

Σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένοι βουλευτές ζητούν σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους να συγκληθεί η Πολιτική Επιτροπή πριν από το εκλογικό Συνέδριο του Μαίου, ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να συνέλθει άμεσα η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Οι εν λόγω συζητήσεις των βουλευτών έχουν περιελθεί σε γνώση των επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου, που είναι περίπου βέβαιο πως στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προβούν σε πρωτοβουλίες εκτόνωσης του αρνητικού κλίματος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.