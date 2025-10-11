Νέα «αιμορραγία» για την τσέπη μας από τις απειλές Τραμπ στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Νέος γύρος παγκόσμιου εμπορικού πολέμου φαίνεται ότι βρίσκεται επί θύραις μετά την νέα απειλή Τραμπ για επιβολή σκληρών δασμών στην Κίνα. Αφορμή για το καμπανάκι ανησυχίας προκάλεσε η μακροσκελής ανάρτηση του αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με αποδέκτη το Πεκίνο, με αφορμή την τακτική της Κίνας να επιβάλλει αυστηρή απαγόρευση εξαγωγών σε προϊόντα σπάνιων γαιών.

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας οξύνονται και πάλι ραγδαία λίγες μόλις ημέρες πριν τις προγραμματισμένες συνομιλίες για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social κατηγόρησε την Κίνα ότι σχεδιάζει να «φράξει» τις αγορές και να κρατήσει τον κόσμο «αιχμάλωτο», μέσω του μονοπωλίου της σε κρίσιμα στοιχεία όπως το Νεοδύμιο και το Δυσπρόσιο. Αυτά τα μέταλλα είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννητριών, smartphones και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Από το Λανθάνιο στο Γαδολίνιο

Σκάνδιο, ύττριο, λανθάνιο, πρασεοδύμιο, γαδολίνιο, λουτέτσιο. Δεν είναι λέξεις από κάποια άγνωστη φανταστική γλώσσα όπως αυτές που εφύηρε ο Τόλκιν αλλά τα ονόματα μερικών από τις σπάνιες γαίες. Αυτά τα πολύ σπάνια μέταλλα είναι συνολικά 17 στο αριθμό.

Οι ποσότητες τους στη Γη είναι πολύ μικρές συγκρινόμενες με μέταλλα όπως το αλουμίνιο, ο σίδηρος, ο χαλκός ή ακόμα και ο χρυσός ωστόσο η χρησιμότητά τους σε βιομηχανικές εφαρμογές τα κάνουν πιο πολύτιμα και από τον κίτρινο χρυσό.

Για παράδειγμα το λανθάνιο, και το το δημήτριο χρησιμοποιούνται σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υβριδικών οχημάτων (NiMH), ως καταλύτες στη διύλιση πετρελαίου και σε καταλυτικούς μετατροπείς αυτοκινήτων για μείωση της ρύπανσης.

Εμπορικός πόλεμος ενόψει

Ως αντίμετρο, ο αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα και ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η κλιμάκωση αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο παγκόσμιων ανατιμήσεων σε ηλεκτρονικά και «πράσινη» τεχνολογία, οδηγώντας σε νέο, δαπανηρό εμπορικό πόλεμο. Ο Τραμπ υπογραμμίζει πως οι ΗΠΑ διαθέτουν ισχυρότερα μονοπώλια, τα οποία είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει.

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα ως αντίδραση στους περιορισμούς της Κίνας στις Σπάνιες Γαίες (Rare Earths) εγκυμονεί σημαντικούς και σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις διεθνείς σχέσεις.

Νέος γύρος ανατιμήσεων

Η απειλή για επιβολή νέων, υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ θα οδηγήσει σχεδόν σίγουρα σε άμεσα αντίποινα από την Κίνα. Το Πεκίνο μπορεί να στοχεύσει εκ νέου αμερικανικά αγροτικά προϊόντα (όπως η σόγια) ή να επιβάλει νέους φόρους σε αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα (π.χ., Apple, Tesla), πλήττοντας τα κέρδη τους.

Η Κίνα, η οποία ελέγχει ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής Σπάνιων Γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την απειλή του Τραμπ ως αφορμή για να εφαρμόσει πλήρως τους ελέγχους εξαγωγών, όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση, διακόπτοντας την αλυσίδα εφοδιασμού.

Την ίδια στιγμή οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες που χρησιμοποιούν κινεζικά εξαρτήματα (π.χ., στην τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά, την αυτοκινητοβιομηχανία) θα δουν το κόστος εισαγωγής να εκτοξεύεται. Το κόστος αυτό θα συμπαρασύρει τον πληθωρισμό καθώς θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών λιανικής.