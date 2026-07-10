Νέα αμφιλεγόμενη απόφαση της FIFA: Ομάδα Πορτογάλων διαιτητών θα σφυρίξει το Αργεντινή - Ελβετία

Αν μη τι άλλο, το Μουντιάλ στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά έχει προσφέρει αρκετές στιγμές συζήτησης και εντάσεων, με τους λόγους να μην περιορίζονται πάντα στο αγωνιστικό σκέλος.

Μετά την άρση της αποβολής του Μπάλογκαν, την επιλογή μόνο Αργεντινών διαιτητών στο Γαλλία-Μαρόκο και την απόφαση επέκτασης της αποβολής του Κουάνσα για δύο αγώνες που προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων, η FIFA δεν πτοείται.

Αντιθέτως συνεχίζει να παίρνει αποφάσεις που σηκώνουν συζήτηση, με τελευταία αυτή της ομάδας διαιτησίας που θα σφυρίξει το Αργεντινή-Ελβετία. Ο Πορτογάλος διαιτητής Ζοάο Πινέιρο, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουτσιάνο Μάια θα διευθύνουν το μεγάλο ματς.

Στο VAR επιλέχθηκε ο Καναδός Ντρου Φίσερ, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το αν όλη η «ένταση» και «μουρμούρα» δημιουργείται επιτειδευμένα από την ομοσπονδία και τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ομοσπονδία της Αργεντινής, τα μέσα της χώρας τονίζουν πως υπάρχει ανησυχία σχετικά με τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης και κάποια σφυρίγματα του στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο Πινέιρο είχε σφυρίξει την ρεβάνς της Παρί απέναντι στην Μπάγερν για τα ημιτελικά του Champions League, ένα παιχνίδι από το οποίο οι «Βαυαροί» είχαν έντονα παράπονα, ιδιαίτερα για ένα χέρι του Ζοάο Νέβες μέσα στην περιοχή που ο διαιτητής μαζί με τον VAR δεν είδαν ποτέ.

Οι Αργεντινοί ευελπιστούν πως ο Πορτογάλος δεν θα αποτελέσει λόγο συζήτησης στο φινάλε του αγώνα, αναζητώντας την πρόκριση τους σε δεύτερο διαδοχικό τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από αυτόν του 2022 στο Κατάρ.