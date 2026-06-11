Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν - Αντίποινα από την Τεχεράνη

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/6) στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν νέες επιθέσεις, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει ότι μια συμφωνία ειρήνης παραμένει εφικτή. Η ένταση επικεντρώνεται ξανά γύρω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση στην περιοχή.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο και η CENTCOM ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, τα οποία παρουσίασαν ως ενέργεια «νόμιμης άμυνας». Σύμφωνα με το Reuters, τα πλήγματα στόχευσαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων θέσεων αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ γύρω από το Ορμούζ, έπειτα από προηγούμενα επεισόδια στα οποία οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Τεχεράνη για επιθετικές ενέργειες στην περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο. Όπως μεταδίδει το Reuters, ιρανικά πλήγματα αναφέρθηκαν σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, χωρίς όμως να υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές από Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το πρακτορείο.

Φωτ.: Reuters

Σκληρή γλώσσα από Τραμπ

Στο ίδιο σκηνικό έντασης, ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ιράν «άργησε πολύ να διαπραγματευτεί» και πως «θα πληρώσει το τίμημα», ενώ προειδοποίησε ότι μπορεί να ακολουθήσουν ακόμη πιο βαριά πλήγματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών κατά κρίσιμων ιρανικών υποδομών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε την πλήρη παύση της ναυσιπλοΐας στο πέρασμα, προειδοποιώντας ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να το διασχίσει κινδυνεύει να στοχοποιηθεί. Η κίνηση αυτή αποτελεί μείζονα κλιμάκωση, καθώς το στενό είναι μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον αμφισβητεί πλήρως αυτή την εικόνα. Η CENTCOM υποστήριξε ότι εμπορικά πλοία συνέχισαν να περνούν από το Ορμούζ και πως η θαλάσσια κυκλοφορία δεν έχει διακοπεί πλήρως, απορρίπτοντας την ιρανική εκδοχή περί απόλυτου αποκλεισμού.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, νέα συζήτηση προκάλεσε και αναφορά του Fox News, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ φέρεται να είπε ότι το Ιράν επικοινώνησε ζητώντας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον πρόσχημα για αμερικανική υπαναχώρηση από τον πόλεμο. Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.

22 χώρες απαιτούν από το Ιράν να σταματήσει «τις επιθέσεις» εναντίον ανθρώπων «στα εδάφη τους»

Παράλληλα, 22 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, δημοσιοποίησαν κοινή ανακοίνωση με την οποία ζητούν από το Ιράν να σταματήσει επιθέσεις και επιχειρήσεις εναντίον προσώπων και κοινοτήτων στα εδάφη τους. Η ανακοίνωση αφορά, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις αυτές, ενέργειες που αποδίδονται σε ιρανικές κρατικές δομές ασφαλείας και συνδέονται με επιθέσεις κατά αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και εβραϊκών ή ισραηλινών στόχων στη Δύση.

Το συνολικό σκηνικό δείχνει ότι, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ πως μια συμφωνία είναι «πολύ κοντά», η κρίση όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά εισέρχεται σε ακόμη πιο ασταθή φάση, με νέες στρατιωτικές κινήσεις, εκατέρωθεν απειλές και σοβαρές επιπτώσεις στην ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια της περιοχής.