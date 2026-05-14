Νέα ανακάλυψη αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τους Νεάντερταλ και την ιατρική τους γνώση

Ένα εντυπωσιακό εύρημα από σπήλαιο της Σιβηρίας φέρνει νέα δεδομένα για τις ικανότητες των Νεάντερταλ, καθώς επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ήταν σε θέση να πραγματοποιούν πρωτόγονες οδοντιατρικές επεμβάσεις δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν από τον Homo sapiens.

Πρόκειται για έναν τραπεζίτη κάτω γνάθου ηλικίας περίπου 59.000 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο σπήλαιο Τσαγκίρσκαγια, στη νότια Σιβηρία. Το δόντι φέρει βαθιά κοιλότητα που φτάνει μέχρι τον πολφό, εκεί όπου βρίσκονται νεύρα και αιμοφόρα αγγεία.

Ενδείξεις «οδοντιατρικής επέμβασης»

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η τρύπα στο δόντι δεν προκλήθηκε από φυσική φθορά, αλλά δημιουργήθηκε σκόπιμα με πέτρινο εργαλείο για την απομάκρυνση του χαλασμένου ιστού και τη μείωση του πόνου.

Πειράματα σε σύγχρονα ανθρώπινα δόντια έδειξαν ότι παρόμοιες αυλακώσεις και κοιλότητες μπορούν να δημιουργηθούν με περιστροφικές κινήσεις χρησιμοποιώντας μικρά λίθινα εργαλεία, όπως εκείνα που έχουν βρεθεί στο ίδιο σπήλαιο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο Νεάντερταλ συνέχισε να χρησιμοποιεί το δόντι για αρκετό διάστημα μετά την επέμβαση, γεγονός που υποδηλώνει ότι επέζησε της διαδικασίας, αναφέρει άρθρο του Reuters.

«Καταρρίπτεται η παλιά αντίληψη»

Η αρχαιολόγος Ξένια Κολομπόβα, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, χαρακτήρισε το εύρημα ως το αρχαιότερο γνωστό παράδειγμα «επεμβατικής οδοντιατρικής χειρουργικής».

Όπως εξήγησε, η διαδικασία απαιτούσε διάγνωση της πηγής του πόνου, επιλογή κατάλληλου εργαλείου και ελεγχόμενες κινήσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Νεάντερταλ διέθεταν ανεπτυγμένες γνωστικές και τεχνικές ικανότητες.

«Καταρρίπτεται η παρωχημένη άποψη ότι μόνο οι σύγχρονοι άνθρωποι μπορούσαν να αναπτύξουν τέτοιες συμπεριφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Νεάντερταλ και η «πρωτόγονη οδοντιατρική»

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η επέμβαση θα ήταν εξαιρετικά επώδυνη, καθώς πραγματοποιήθηκε χωρίς αναισθησία ή ειδικό εξοπλισμό.

Η Λίντια Ζότκινα, συν-συγγραφέας της μελέτης, σημείωσε ότι οι Νεάντερταλ πιθανόν χρησιμοποιούσαν και οδοντογλυφίδες για τον καθαρισμό των δοντιών τους, ενώ δεν αποκλείεται να επιχειρούσαν ακόμη και να σφραγίσουν την κοιλότητα με κάποια ουσία, όπως κερί, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό.

Μέχρι σήμερα, οι αρχαιότερες ενδείξεις οδοντιατρικής επέμβασης αφορούσαν δόντι Homo sapiens ηλικίας περίπου 14.000 ετών που είχε βρεθεί στην Ιταλία.