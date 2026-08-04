Νέα ανακάλυψη ανοίγει δρόμο για την αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας λόγω ηλικίας

Μια νέα μελέτη από ερευνητές στην Ιαπωνία εντοπίζει έναν πιθανό τρόπο να ενισχυθεί η φυσική ικανότητα των μυών να αναγεννώνται, ακόμη και όταν η γήρανση ή η ακινησία αρχίζουν να περιορίζουν αυτή τη διαδικασία. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Scientific Reports και επικεντρώνονται σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται HGF (ηπατοκυτταρικός αυξητικός παράγοντας), η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση των μυϊκών βλαστοκυττάρων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια συγκεκριμένη ουσία γνωστή ως τρισουλφίδιο του λιποϊκού οξέος (LASSS), μπορεί όχι μόνο να προστατεύσει την HGF από μια βλαβερή χημική αλλοίωση που σχετίζεται με τη γήρανση, αλλά και να ενισχύσει την ικανότητά της να συνδέεται με τον υποδοχέα της. Με απλά λόγια, η πρωτεΐνη φαίνεται να γίνεται πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα πιο ανθεκτική στη φθορά.

Η ανακάλυψη αυτή δεν σημαίνει ότι βρέθηκε θεραπεία για τη σαρκοπενία ή τη μυϊκή αδυναμία των ηλικιωμένων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ανοίγει μια νέα ερευνητική κατεύθυνση που θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει σε στρατηγικές για την πρόληψη ή την επιβράδυνση της μυϊκής απώλειας και της μειωμένης αναγέννησης των μυών.

Πώς δρα η HGF

Οι μύες διαθέτουν ειδικά βλαστοκύτταρα τα οποία παραμένουν σε κατάσταση «αναμονής» μέχρι να υπάρξει ανάγκη για επιδιόρθωση ή ανάπτυξη μυϊκού ιστού. Όταν ένας μυς τραυματιστεί, καταπονηθεί ή δεχθεί μηχανικό ερέθισμα, η HGF ενεργοποιεί αυτά τα κύτταρα και ξεκινά τη διαδικασία αναγέννησης.

Με την πάροδο της ηλικίας, όμως, η HGF υφίσταται μια χημική τροποποίηση (νίτρωση) που μειώνει την ικανότητά της να συνδέεται με τον υποδοχέα της (c-met), ο οποίος είναι απαραίτητος για να μεταδοθεί το σήμα της ανάπλασης των μυών. Ως αποτέλεσμα, η αναγέννηση των μυών γίνεται λιγότερο αποτελεσματική, ιδιαίτερα στις μυϊκές ίνες ταχείας σύσπασης, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τη γήρανση.

Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν το LASSS μπορεί να προστατεύσει την HGF από αυτή τη βλαβερή αλλοίωση και να διατηρήσει τη λειτουργία της.

Πώς έγινε η μελέτη

Η ομάδα πραγματοποίησε μια σειρά από εργαστηριακά πειράματα με ανασυνδυασμένη HGF, μυϊκά βλαστοκύτταρα αρουραίων και ποντίκια.

Αρχικά εξέθεσαν την HGF σε συνθήκες που προκαλούν νίτρωση, ώστε να προσομοιώσουν τη φθορά που παρατηρείται κατά τη γήρανση. Στη συνέχεια τη συνδύασαν με το LASSS και εξέτασαν αν διατηρεί την ικανότητά της να ενεργοποιεί τα μυϊκά βλαστοκύτταρα και να συνδέεται με τον υποδοχέα c-met.

Οι επιστήμονες συνέκριναν το LASSS με δύο παρόμοιες ουσίες, το τρισουλφίδιο της γλουταθειόνης (GSSSG) και το κοινό λιποϊκό οξύ, για να διαπιστώσουν αν το αποτέλεσμα είναι ειδικό για το LASSS.

Τέλος, πραγματοποίησαν πειράματα σε ποντίκια, στα οποία προκάλεσαν μυϊκή αδράνεια για πέντε ημέρες, ώστε να δουν αν η χορήγηση LASSS μπορεί να αποτρέψει τη νίτρωση της HGF μέσα στον μυϊκό ιστό.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι η HGF που είχε έρθει σε επαφή με το LASSS παρουσίασε περισσότερο από διπλάσια ικανότητα σύνδεσης με τον υποδοχέα c-met σε σχέση με την αρχική, μη αλλοιωμένη HGF.

Παράλληλα, έγινε σημαντικά πιο ανθεκτική στη νίτρωση. Η προστασία ήταν ιδιαίτερα ισχυρή σε μία από τις δύο κρίσιμες θέσεις της πρωτεΐνης που επηρεάζονται από τη γήρανση.

Αντίθετα, ούτε το GSSSG ούτε το κοινό λιποϊκό οξύ κατάφεραν να ενισχύσουν τη σύνδεση της HGF με τον υποδοχέα της ή να προσφέρουν την ίδια προστασία. Αυτό υποδηλώνει ότι το αποτέλεσμα δεν οφείλεται απλώς στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες των ουσιών, αλλά σε έναν πιο ειδικό μηχανισμό αλληλεπίδρασης μεταξύ του LASSS και της HGF.

Στα πειράματα με ποντίκια, η προληπτική χορήγηση LASSS εμπόδισε σε μεγάλο βαθμό τη νίτρωση της HGF που προκαλείται από τη μυϊκή ακινησία, ενώ η άλλη ουσία δεν είχε αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Τι σημαίνει πρακτικά η ανακάλυψη - Η αντιμετώπιση της σαρκοπενίας

Οι συγγραφείς προτείνουν ότι το LASSS μπορεί να τροποποιεί την HGF με τρόπο που την καθιστά ταυτόχρονα πιο δραστική και πιο ανθεκτική στη φθορά. Η προστασία αυτή φαίνεται να παραμένει ακόμη και όταν απομακρυνθεί το ελεύθερο LASSS από το διάλυμα, κάτι που ενισχύει την ιδέα ότι η ίδια η πρωτεΐνη έχει αλλάξει λειτουργικά.

Αν αυτή η υπόθεση επιβεβαιωθεί σε μελλοντικές έρευνες, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της σαρκοπενίας, της μυϊκής αδυναμίας που σχετίζεται με την ηλικία, αλλά και άλλων καταστάσεων όπου οι μύες δυσκολεύονται να αναγεννηθούν, όπως μετά από παρατεταμένη ακινησία ή τραυματισμό.

Οι ερευνητές τονίζουν επίσης ότι η HGF συμμετέχει στην επιδιόρθωση και άλλων ιστών του σώματος, επομένως η ενίσχυση της λειτουργίας της θα μπορούσε να έχει εφαρμογές πέρα από τους σκελετικούς μύες.