Νέα ανακάλυψη για το Αλτσχάιμερ: Γιατί οι ασθενείς ξεχνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα

Μία νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια ρίχνει φως σε έναν μηχανισμό που φαίνεται να εξηγεί γιατί η μνήμη και η αναγνώριση προσώπων χάνονται, αλλά και πώς θα μπορούσαν ίσως να προστατευτούν. Όπως αναφέρεται σε μελέτη στο περιοδικό Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, όταν οι προστατευτικές «θωρακίσεις» γύρω από τα νευρικά κύτταρα αρχίσουν να διαλύονται, οι συνδέσεις ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα αποσταθεροποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξασθενεί η ικανότητα του εγκεφάλου να αναγνωρίζει οικεία πρόσωπα. Ωστόσο, αυτές οι δομές λειτουργούν σαν ασπίδα, σαν ένα είδος πλέγματος που σταθεροποιεί τις συνάψεις και βοηθά στη διατήρηση των μνημονικών κυκλωμάτων.

Η περιοχή της «κοινωνικής μνήμης»

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο ZME Science, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια περιοχή του ιππόκαμπου, γνωστή ως CA2, που θεωρείται κομβική για τη «κοινωνική μνήμη» – δηλαδή για την ικανότητα να θυμόμαστε πρόσωπα και σχέσεις. Στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της νόσου Αλτσχάιμερ και διαπιστώθηκε ότι οι προστατευτικές δομές στην περιοχή CA2 αλλοιώνονταν σταδιακά. Καθώς οι δομές αυτές κατέρρεαν, τα ποντίκια άρχισαν να χάνουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν άλλα ποντίκια που είχαν ήδη συναντήσει, ενώ οι υπόλοιπες μορφές μνήμης – όπως η αναγνώριση αντικειμένων – παρέμεναν σχεδόν ανεπηρέαστες.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η απώλεια κοινωνικής μνήμης μπορεί να προηγείται άλλων γνωστικών δυσλειτουργιών στην πορεία της νόσου. Η ανακάλυψη μιας συγκεκριμένης δομικής αλλοίωσης που συνδέεται με έναν τύπο μνήμης αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη μελέτη του Αλτσχάιμερ. Η ομάδα επίσης δεν περιορίστηκε στην παρατήρηση. Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δοκιμάζοντας εάν φάρμακα που αναστέλλουν συγκεκριμένα ένζυμα – τις μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs) – μπορούν να αποτρέψουν τη φθορά αυτών των νευρωνικών «δικτύων». Οι MMPs είναι ένζυμα που διασπούν πρωτεΐνες του εξωκυτταρικού χώρου, μεταξύ αυτών και τις PNNs. Σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ, τα ένζυμα αυτά ενεργοποιούνται υπερβολικά, οδηγώντας στην αποδόμηση των προστατευτικών δομών γύρω από τα νευρικά κύτταρα.

Όταν τα πειραματόζωα έλαβαν φάρμακα που αναστέλλουν τις MMPs, οι ερευνητές παρατήρησαν αξιοσημείωτη βελτίωση. Οι προστατευτικές δομές διατηρήθηκαν και τα ποντίκια διαφύλαξαν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους. Με άλλα λόγια, η κοινωνική τους μνήμη παρέμεινε λειτουργική. Οι επιτυχημένες δοκιμές γεννούν αισιοδοξία ότι η προστασία αυτών των μικροσκοπικών δικτύων μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη και να αποτρέψει την απώλεια αναμνήσεων.

Ελπίδα για θεραπείες

Εφόσον τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε ανθρώπινες μελέτες, η αναστολή των MMPs θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική στρατηγική. Ίσως να ανοίγει ο δρόμος για φάρμακα που δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στις γνωστές πρωτεϊνικές πλάκες (τα λεγόμενα amyloid plaques), αλλά στοχεύουν σε ένα διαφορετικό σημείο του μηχανισμού που προκαλεί τη γνωστική φθορά.