Νέα ανάρτηση Αλέξη Τσίπρα: Με φανέλα Μπαρτσελόνα «όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα»

Με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επανήλθε το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου 2026 ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας το μπαράζ συμβολικών δημοσιεύσεων ενόψει της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει.

Λίγο πριν από τις 08:00, ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε μία φωτογραφία που απεικονίζει την πίσω όψη μιας φανέλας στα χρώματα της ισπανικής Μπαρτσελόνα με τον αριθμό «26», παραπέμποντας ευθέως στην ημερομηνία της 26ης Μαΐου, όταν - σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις - αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα το νέο του κόμμα.

Τη φωτογραφία συνόδευε η φράση: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα», ένα μήνυμα που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σεναριολογία γύρω από την πολιτική του επιστροφή και τη δημιουργία νέου κομματικού σχηματισμού.

Η νέα ανάρτηση έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς αινιγματικών posts που έχει ξεκινήσει από το περασμένο Σάββατο 16 Μαΐου 2026, χτίζοντας σταδιακά το αφήγημα της ανακοίνωσης.

Στην πρώτη του ανάρτηση στις 16 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…», συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και θετικά σχόλια από υποστηρικτές του.

Μία ημέρα αργότερα, στις 17 Μαΐου, ανήρτησε βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ένα χέρι να γνέφει με ανυπομονησία, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά».

Στην τρίτη ανάρτησή του, το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, δημοσίευσε νέο βίντεο με δύο πρόσωπα που φορούσαν ποδοσφαιρικές φανέλες με τους αριθμούς «26» και «5», γράφοντας: «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον χρόνο των ανακοινώσεων.

Οι συνεχείς αναρτήσεις του πρώην πρωθυπουργού έχουν ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην 26η Μαΐου, ημερομηνία που θεωρείται κομβική για τις επόμενες κινήσεις του και την επανεμφάνισή του στο πολιτικό σκηνικό με νέο φορέα.