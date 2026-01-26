Νέα ανάρτηση του Πετρόπουλου για τα σπασμένα φρένα μετά το Κολοσσός Ρόδου-Ολυμπιακός

Σε διευκρινιστική ανάρτηση προχώρησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος, θέλοντας να αποσαφηνίσει πως η καταγγελία του δεν είχε στόχο ούτε άφηνε υπαινιγμούς για εμπλοκή ατόμων από τον αθλητικό χώρο.



Ο Έλληνας παίκτης του Κολοσσού Ρόδου είχε αναφέρει, μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στην οποία είχε ένταση με τον Σάσα Βεζένκοφ, πως το όχημά του παρουσίαζε σοβαρό πρόβλημα, καθώς είχαν κοπεί τα φρένα. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε συσχετισμούς μεταξύ των δύο περιστατικών, τους οποίους ο ίδιος έσπευσε να απορρίψει.

Μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Πετρόπουλος τόνισε ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση να στοχοποιηθούν πρόσωπα του αθλητισμού, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται ούτε στην πρόθεσή του ούτε στο πραγματικό περιεχόμενο της δήλωσής του.

Στο μήνυμά του στα social media ο Πετρόπουλος ανέφερε:

«Σε συνέχεια της ανάρτησης μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου!»