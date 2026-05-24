Νέα ανάρτηση Τραμπ: «Θα πετύχω μια καλή συμφωνία με το Ιράν - Μην ακούτε τους χαμένους»

Την πεποίθηση ότι... όταν συνάψει συμφωνία η κυβέρνησή του με το Ιράν θα είναι «ακριβώς το αντίθετο» από εκείνη του Ομπάμα, επεσήμανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τόνισε ωστόσο ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και κανείς δεν έχει δει τις λεπτομέρειες.



Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:



«Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι μια καλή και σωστή συμφωνία, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά σε ΜΕΤΡΗΤΑ και έναν σαφή και ανοιχτό δρόμο προς την πυρηνική όπλο.



Η δική μας συμφωνία είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει ούτε ξέρει τι περιλαμβάνει. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί ακόμα η διαπραγμάτευσή της.



Μην ακούτε λοιπόν τους χαμένους, που επικρίνουν κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου, που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν συνάπτω κακές συμφωνίες!



Πρόεδρος DJT».

SCREENSHOT, TRUTH SOCIAL

Ρούμπιο: «Το πυρηνικό ζήτημα δεν λύνεται σε 72 ώρες»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν είναι δυνατό να συναφθεί μια συμφωνία σχετικά με το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μέσα σε «72 ώρες».



«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολύ τεχνικές. Δεν μπορουμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες σε μια γωνιά του τραπεζιού», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχί.



Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα στα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν, «μετά το οποίο θα αρχίσουμε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε.



Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά μ' αυτό για μια προθεσμία «60 ημερών» και πρόσθεσε πως «επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση».