Νέα ανάρτηση Τσίπρα πριν ανακοινώσει το κόμμα: Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά

Με μια σειρά από αναρτήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας που αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του εντός των επόμενων ημερών, επανήλθε με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού είναι έτοιμο και ο ίδιος δεν θέλει άλλο να καθυστερήσει την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική. Όπως όλα δείχνουν, το κόμμα αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη του Μαΐου.

Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια ανάρτηση με σχόλια χρηστών του διαδικτύου που εξέφραζαν την ανυπομονησία τους για το νέο κόμμα και τη συνόδευσε με τα λόγια: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς».

Σήμερα Κυριακή έκανε μια νέα ανάρτηση με ένα βίντεο με τη χαρακτηριστική δύναμη των δαχτύλων στον τραπέζι, ενώ τα λόγια που συνοδεύουν την ανάρτηση είναι: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά».

Τρεις εναλλακτικές προτάσεις για τον τίτλο





Αυτό διαφαίνεται προσώρας, χωρίς να αποκλείεται, όπως πιστεύουν μερικοί και κάποια αλλαγή στην ημερομηνία, αν δεν ολοκληρωθούν οι οργανωτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, ο τίτλος του κόμματος δεν έχει-αυτή τη στιγμή αποφασιστεί. Λέγεται πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει καταλήξει σε τρεις διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις, που θα περιλαμβάνουν λέξεις-συμβολικές με ιδεολογικό περιεχόμενο και θα ολοκληρώνουν ένα ενιαίο τίτλο με αρχικούς προσδιορισμούς.



Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα η αρχή του τέλους της «Ιθάκης», ορίζει και την έναρξη μιας μακράς, αρχικά, προεκλογικής περιόδου και μια μεγάλη μάχη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κεντροαριστερά. Ήδη, προετοιμάζεται και ο αρχικός πυρήνας των βασικών συντελεστών. Αρκετοί, μάλιστα, περνούν και μια «επικοινωνιακή προετοιμασία», έτσι ώστε να βρεθούν στο καλύτερο δυνατό σημείο, για την τηλεοπτική κάλυψη που ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει και την εικόνα του νέου κόμματος.

Σε αναβρασμό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Η είσοδος στον πολιτικό στίβο του Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί την ίδια στιγμή την απαρχή ραγδαίων εξελίξεων τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να οριστεί η συνεδρίαση της πολιτική γραμματείας του κόμματος υπό το βάρος των εξελίξεων. Μια συνεδρίαση που ενδεχομένως να λειτουργήσει και δυναμικά με ανάλογη απόφαση. Κρίσιμη χαρακτηρίζεται και η στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος και εκ της θέσεως του αλλά και για την προσωπική του απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ήδη με το ένα πόδι στη Λ. Αμαλίας-έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η «μετακίνηση» δεν θα λάβει τη μορφή ομαδικής εξόδου.

Ο κάθε βουλευτης θα επιλέξει και το χρόνο και τον τρόπο. Εξάλλου ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει πως δεν θα δεχθεί μαζικές προσχωρήσεις από βουλευτές ούτε θα συνεργαστεί με κόμματα. Με ότι σημαίνει αυτό και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Νέα Αριστερά, η οποία στην πλειοψηφία της, είναι αποφασισμένη να κατέβει, στις εκλογές, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα κόμματα ή κινήσεις. Στο εσωτερικό της, πάντως υπάρχουν ήδη, εξελίξεις καθώς και ο βουλευτής Οζγκιουρ Φερχατ ανεξαρτητοποιήθηκε αλλά και το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αριστειδης Μπαλτας, παραιτήθηκε από το πολιτικό γραφείο, χωρίς, όμως, να αποχωρεί από το κόμμα.