Νέα «ανάσα» για μικροοφειλέτες: Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός δέχεται πλέον χρέη από 5.000 ευρώ

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 η νέα διευρυμένη μορφή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, καθώς η ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους υποδέχεται πλέον και μικροοφειλέτες.

Η αλλαγή αυτή διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού, προσφέροντας δυνατότητα ρύθμισης σε χιλιάδες νοικοκυριά και μικρούς επαγγελματίες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός της διαδικασίας.

Από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ το όριο ένταξης

Μέχρι σήμερα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός αφορούσε κυρίως πολίτες και επιχειρήσεις με μεγαλύτερες οφειλές, καθώς το ελάχιστο ποσό χρέους για την ένταξη είχε καθοριστεί στις 10.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο όριο άφηνε εκτός πολλούς οφειλέτες με μικρότερα χρέη, οι οποίοι παρέμεναν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων, δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών και άλλων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Με τον νέο Νόμο 5313/2026, το απαιτούμενο ποσό μειώνεται στο μισό και διαμορφώνεται πλέον στις 5.000 ευρώ.

Πρακτικά, ένας πολίτης με συνολική οφειλή 6.000 ή 7.500 ευρώ προς την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ), τράπεζες ή funds αποκτά πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 64.000 ρυθμίσεις συνολικού ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ.

Όπως σημείωσε, η μείωση του ορίου ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ δίνει τη δυνατότητα και σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους από αναγκαστικά μέτρα.

Σύμφωνα με την ίδια, η διεύρυνση των κριτηρίων μπορεί να αφορά περίπου ένα εκατομμύριο δυνητικούς οφειλέτες του Δημοσίου.

Τι κερδίζουν όσοι ενταχθούν

Η ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ συνοδεύεται από τα ίδια πλεονεκτήματα που ίσχυαν και για μεγαλύτερες οφειλές.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, αναστέλλονται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και δεσμεύσεων από την ΑΑΔΕ ή ιδιώτες πιστωτές.

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν:

έως 240 δόσεις (20 χρόνια) για χρέη προς το Δημόσιο,

έως 420 δόσεις (35 χρόνια) για οφειλές προς τράπεζες και funds.

Ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ο αλγόριθμος της πλατφόρμας μπορεί να προτείνει διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων ή ακόμη και του βασικού κεφαλαίου.

Οι βασικοί κανόνες πριν από την αίτηση

Παρά τις νέες διευκολύνσεις, η διαδικασία έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση που προβλέπει πλέον η πλατφόρμα ανέρχεται στα 50 ευρώ, καθιστώντας τη ρύθμιση πιο προσιτή για μικρότερους οφειλέτες.

Ωστόσο, ο μηχανισμός αφορά αποκλειστικά συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Οφειλές ύψους 4.999 ευρώ ή μικρότερες δεν μπορούν να ενταχθούν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω άλλων ρυθμίσεων, όπως η πάγια ρύθμιση.

Ο οφειλέτης δεν επιλέγει ελεύθερα τον αριθμό των δόσεων που θα καταβάλει, αλλά αξιολογεί και αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση που παράγει η πλατφόρμα.

Για τον υπολογισμό της ρύθμισης απαιτείται η συναίνεση του ενδιαφερόμενου για τη διασταύρωση των στοιχείων εισοδήματος και περιουσίας του, ώστε ο αλγόριθμος να καθορίσει το ποσό που μπορεί να καταβάλλει κάθε μήνα για την αποπληρωμή των οφειλών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ