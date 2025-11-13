Νέα ανατρεπτική μαρτυρία για το πώς πέθανε ο 3χρονος Ανδρέας: «Έπεσαν από τη μάντρα με γουρούνα»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα, γεγονός που έχει σκορπίσει την θλίψη. Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/10) στην Δυτική Αχαΐα, χωρίς ωστόσο οι αρχές να έχουν καταλήξει στα ακριβή αίτια της πτώσης.

Σύμφωνα με νέα μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, την οποία δημοσιοποίησε ο ANT1, ο συγγενής του μικρού αγοριού, ο οποίος και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», έκανε βόλτα με γουρούνα έχοντας το παιδί μπροστά, με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα από τη μάντρα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έκαναν βόλτες πριν συμβεί η τραγωδία και στην συνέχεια συγγενείς φέρονται να εξαφάνισαν το όχημα, προκειμένου να μην ανακατευτεί η αστυνομία.

«Τη συγκεκριμένη μέρα πριν το δυστύχημα είδα τον θείο και το μικρό να κάνουν μια βόλτα με την τετρακίνητη μηχανή, γουρούνα που τη λέμε εμείς, με το θείο του και ξέρω ότι από εκεί έπεσαν κάτω. Από τη μάντρα πέσανε κάτω με τη γουρούνα και έτσι έγινε το συμβάν. Δεν χτύπησε σε καμία γωνία, ούτε πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Στο χωριό κάνανε βόλτες, εκεί στο νεκροταφείο από πάνω. Ο θείος είχε το παιδάκι μπροστά. Πέσανε με τη γουρούνα από κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάρεσε το κεφάλι του και να πήρε το παιδί αγκαλιά και να έπεσε κάτω λιπόθυμος».

Και πρόσθεσε ότι «πολλοί το ξέρουνε, αλλά λίγοι θα μιλήσουνε και εγώ έκανα την αρχή».

Τι είπε στην αστυνομία ο 25χρονος

Ελεύθερος με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκε ο 25χρονος θείος του 3χρονου αγοριού. Ο νεαρός άνδρας έλαβε την Τετάρτη εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» όπου διακομίσθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11/11 ύστερα από το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το tempo24.gr, στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 25χρονος ανέφερε ότι είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και το κρατούσε στην αγκαλιά του, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μάντρα περίπου δύο μέτρων. Από την πτώση βρέθηκαν και οι δύο στο έδαφος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτα. Ο 25χρονος, συγγενής του μικρού παιδιού, συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.