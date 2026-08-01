Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Αιγιάλεια - Ήχησε το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα αναζωπύρωση στη μεγάλη φωτιά που μαινόταν από χθες Παρασκευή στην Αιγιάλεια.

Στο πεδίο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη νωρίτερα το πρωί του Σαββαάτου στους κατοίκους των περιοχών Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι, στον Δήμο Αιγιαλείας, λόγω της εξέλιξης της μεγάλης πυρκαγιάς που εξακολουθεί να καίει στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών, με κατεύθυνση προς το Άλσος και τις Νεραντζιές, καθώς το πύρινο μέτωπο παρουσιάζει νέα δυναμική.

Η φωτιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, συνεχίζει να απασχολεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων υπό δύσκολες συνθήκες.