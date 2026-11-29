Ρήγμα στις σχέσεις Φαναρίου και Ιεροσολύμων μετά το «όχι» στον εσπερινό
Νέα κρίση στις ορθόδοξες ισορροπίες φέρνουν οι αρνήσεις Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, καθώς πλησιάζουν οι επαφές της Δευτέρας.
«Συναγερμός» ξανά στις τάξεις της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στην αναμέτρηση της ομάδας με τη Λεβερκούζεν.
Στο 36′ του αγώνα των Βεστφαλών, ο νεαρός επιθετικός τρίπλαρε έξω από την περιοχή τον Μεντίνα, ο οποίος τον κλώτσησε, με τον διαιτητή να μην καταλογίζει φάουλ.
Ο Καρέτσας έπεσε στο έδαφος και έδειχνε να πονάει αρκετά και αφού προσπάθησε να σηκωθεί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και αποχώρησε σχεδόν δακρυσμένος για τα αποδυτήρια.