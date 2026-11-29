«Συναγερμός» ξανά στις τάξεις της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στην αναμέτρηση της ομάδας με τη Λεβερκούζεν.

Στο 36′ του αγώνα των Βεστφαλών, ο νεαρός επιθετικός τρίπλαρε έξω από την περιοχή τον Μεντίνα, ο οποίος τον κλώτσησε, με τον διαιτητή να μην καταλογίζει φάουλ.

Ο Καρέτσας έπεσε στο έδαφος και έδειχνε να πονάει αρκετά και αφού προσπάθησε να σηκωθεί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και αποχώρησε σχεδόν δακρυσμένος για τα αποδυτήρια.