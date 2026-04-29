Νέα αντιπαράθεση Ελλάδας - Τουρκίας στον ΟΗΕ για τα Στενά και τη Σύμβαση του Μοντρέ

Απάντηση στις αναφορές του Τούρκου Μόνιμου Αντιπροσώπου Αχμέντ Γιλντίζ περί «Τουρκικών Στενών» έδωσε η ελληνική πλευρά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια που διοργάνωσε το Μπαχρέιν.

«Η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των πλοίων μέσω αυτών των θαλάσσιων οδών. Το καθεστώς διέλευσης μέσω των "Τουρκικών Στενών" ρυθμίζεται από τη Σύμβαση του Μοντρέ, η οποία καθιερώνει μια πολιτική και στρατιωτική ισορροπία στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ των παράκτιων και των μη παράκτιων χωρών από το 1936» ανέφερε ο Τούρκος Μόνιμος Αντιπρόσωπος.

Ο Τούρκος αξιωματούχος, αναφερόμενος στη διέλευση πλοίων, υποστήριξε ότι η Άγκυρα διασφαλίζει την ασφαλή και ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των συγκεκριμένων θαλάσσιων οδών, επισημαίνοντας ότι το σχετικό καθεστώς διέπεται από τη Σύμβαση του Μοντρέ. Όπως ανέφερε, η συμφωνία αυτή, από το 1936, διατηρεί την πολιτική και στρατιωτική ισορροπία στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ παράκτιων και μη παράκτιων κρατών.

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος Ιωάννης Σταματέκος διευκρίνισε ότι η Σύμβαση του Μοντρέ αποτελεί το μοναδικό διεθνές νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και στον Βόσπορο, κατοχυρώνοντας την ελευθερία διέλευσης.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο σεβασμός της ορολογίας που προβλέπει η Σύμβαση είναι κρίσιμος για τη διατήρηση αυτής της ελευθερίας. Όπως σημείωσε, ο όρος «Τουρκικά Στενά» δεν ευθυγραμμίζεται με το περιεχόμενο της συμφωνίας του 1936, η οποία αναφέρεται ρητά στα «Στενά των Δαρδανελίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου», χωρίς άλλη ονομασία.