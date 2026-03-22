Πανελλαδική απεργία στα ταξί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

Σε τροχιά κινητοποιήσεων ξανά μπαίνουν από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου οι οδηγοί ταξί, προκηρύσσοντας νέα 24ωρη απεργία και πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα, αντιδρώντας στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για τις επιβατικές μεταφορές που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

«Χειρόφρενο» τραβούν και οι επαγγελματίες του κλάδου των ταξί στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να κατέβουν στην πρωτεύουσα.

Η απεργία θα ξεκινήσει από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί πανελλαδική συγκέντρωση τη Δευτέρα στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ, στην οδό Μάρνης με τη συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου από όλη τη χώρα.

Οι οδηγοί ταξί θα πραγματοποιήσουν πορεία χωρίς τα οχήματα τους προς την Βουλή για να δείξουν με αυτόν τον τρόπο την δυσαρέσκεια τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Τη Δευτέρα όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα, αναγνωρίζουν έμπρακτα πως δεν αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα μας και ο κλάδος είναι το μόνο σίγουρο πως θα τους γυρίσει την πλάτη. Τελευταία ευκαιρία η ψήφος τους, υποχρέωση όλων μας να είμαστε απ' έξω την ημέρα της ψήφισης. Τη Δευτέρα ο κλάδος θα απεργεί από τις 05.00 το πρωί έως τις 05.00 το πρωί της Τρίτης και θα είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά σύσσωμοι την αντίδραση μας, να φωνάξουμε για το δίκαιο μας και να το απαιτήσουμε με την παρουσία μας που θα πρέπει να είναι καθολική από όλη τη χώρα. Κανένα ταξί στο δρόμο! Λεωφορεία από παντού θα ξεκινήσουν για αυτό το σκοπό και οι συνάδελφοι από την Αθήνα θα πρέπει να είναι άπαντες παρόντες. Η δύναμη μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε άρθρα του σχεδίου νόμου, κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα σε βάρος του κλάδου, και ότι οι αλλαγές που προωθεί το νομοσχέδιο θα επηρεάσει άμεσα χιλιάδες επαγγελματίες και τις οικογένειες τους.

Την ίδια ώρα, από αντιπροσωπεία των συνδικάτων των οδηγών ταξί, έχει ζητήσει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία κατά άρθρο στη Βουλή, προκειμένου να καταγραφεί η στάση των βουλευτών απέναντι στις επίμαχες διατάξεις.