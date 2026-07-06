Νέα αποχώρηση από το κόμμα Καρυστιανού: «Έπεσε στα μάτια μου όταν έμαθα για τον πλειστηριασμό»

Νέα ηχηρή αποχώρηση υπήρξε από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς ο πολιτικός ακτιβιστής Όθων Ιακωβίδης ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το εγχείρημα μετά την αποκάλυψη η Μαρία Καρυστιανού εμπλέκεται σε αγορά σπιτιού από πλειστηριασμό.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, ο Όθων Ιακωβίδης τόνισε ότι η πληροφορία αυτή ερχόταν σε ευθεία σύγκρουση με τις αρχές που ο ίδιος υπηρέτησε επί χρόνια.

«Έτρεχα στα δικαστήρια και στους διαδρόμους των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς και να σώσουμε τα σπίτια αδύναμων ανθρώπων. Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία και μετά έμαθα ότι η κ. Καρυστιανού αγόρασε διαμέρισμα από πλειστηριασμό. Αυτό καθιστά αδύνατη τη δική μου συνέχιση στο κόμμα», ανέφερε ο ακτιβιστής.

«Στα μάτια μου έπεσε από το ύψος στο οποίο την είχα τοποθετήσει», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για την υπόθεση δεν τον καλύπτουν και ότι, κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να είχε ζητηθεί δημόσια συγγνώμη.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αρχικά στήριξε τη Μαρία Καρυστιανού επειδή εξέφραζε, όπως είπε, ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα εναντίωσης στο πολιτικό σύστημα.

Όπως ανέφερε, το εγχείρημα δεν γεννήθηκε από το πρόσωπο της ίδιας, αλλά από «ένα κίνημα των ηττημένων Ελλήνων», ανθρώπων που αισθάνθηκαν διαδοχικές εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές ήττες τα τελευταία χρόνια -από τα μνημόνια έως τα εθνικά ζητήματα- και είδαν στο πρόσωπό της μια ευκαιρία να εκφραστεί η δυσαρέσκειά τους.

Υπογράμμισε ακόμα ότι πίστεψε πως το νέο πολιτικό εγχείρημα θα εξελισσόταν σε ένα λαϊκό, συμμετοχικό κίνημα που θα εξέφραζε τη βούληση της κοινωνικής βάσης και όχι σε ένα προσωποπαγές κόμμα.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι οργανωτικές επιλογές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με την υπόθεση του ακινήτου που αγόρασε η Μαρία Καρυστιανού, τον οδήγησαν στο συμπέρασμα πως το εγχείρημα κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που ο ίδιος είχε στηρίξει.