Νέα απογοητευτική δορυφορική φωτογραφία του Μόρνου - Το χαμηλότερο ετήσιο ύψος βροχής της 10ετίας

Η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχε αναλυθεί και δημοσιευτεί στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ), επισημαίνει ο Κώστας Λαγουβάρδος, σε ανάρτησή του.



Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024).



Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, παρά τις βροχές στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών.

«Εμφανίστηκε» το χωριό Κάλλιο

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσίασε διάγραμμα και βίντεο με δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, που αποτυπώνουν τη δραματική μείωση της έκτασης της λίμνης του Μόρνου.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το 1980, οι κάτοικοι του Μόρνου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να δημιουργήσουν νέο οικισμό, καθώς το παλιό χωριό θυσιάστηκε για την υδροδότηση της Αθήνας, με τη δημιουργία τεχνητής λίμνης, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης της πρωτεύουσας.



Για να ολοκληρωθεί το έργο, οι κάτοικοι του χωριού μετεγκαταστάθηκαν σε νέο οικισμό, το Νέο Κάλλιο. Το παλιό χωριό, μαζί με την εκκλησία, το σχολείο και περίπου 80 σπίτια, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της λίμνης. Σήμερα, όσοι ζουν στο νέο Κάλλιο βλέπουν καθημερινά το νερό να υποχωρεί και το παρελθόν να επανεμφανίζεται....