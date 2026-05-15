Νέα αποκάλυψη για τον θάνατο του Μαραντόνα: «Θα μπορούσε να είχε σωθεί»

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, την ώρα που η πολύκροτη δίκη στην Αργεντινή συνεχίζεται με καταθέσεις που προκαλούν αίσθηση.

Ο γιατρός Μάριο Σίτερ, που είχε στενή επαφή με τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, υποστήριξε πως ο Μαραντόνα θα μπορούσε να είχε σωθεί αν του είχε χορηγηθεί έγκαιρα διουρητική αγωγή για την αποβολή των υγρών από τον οργανισμό του.

«Μέσα σε περίπου 48 ώρες η κατάσταση του θα είχε βελτιωθεί σημαντικά. Βλέπω καθημερινά τέτοια περιστατικά στη ΜΕΘ. Με τη σωστή αγωγή, πολλοί ασθενείς επιστρέφουν σπίτι τους μέσα σε λίγες ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Είχε νερό παντού»

Την ίδια στιγμή, ο ιατροδικαστής Κάρλος Κασινέλι, που συμμετείχε στη νεκροψία του «Ντιεγκίτο», αποκάλυψε πως ο οργανισμός του είχε συγκεντρώσει μεγάλη ποσότητα υγρών σε διάφορα όργανα για διάστημα 7 έως 10 ημερών πριν από τον θάνατό του.

«Είχε νερό παντού. Είναι αδύνατον να μην το είχαν αντιληφθεί όσοι βρίσκονταν δίπλα του τις τελευταίες ημέρες», τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, με δύο συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα και νέα πρόσωπα να καταθέτουν για τις τελευταίες ημέρες ζωής του Αργεντινού θρύλου, με τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται κάθε βδομάδα να σοκάρουν άπαντες και να θέτουν ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο του Μαραντόνα.