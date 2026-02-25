Νέα αποκάλυψη για «Βιολάντα»: Απροστάτευτος στη διάβρωση ο σωλήνας προπανίου - Το πόρισμα του ΕΜΠ

Συνεχίζονται οι καταιγιστικές αποκαλύψεις για τα τεχνικά και κατασκευαστικά προβλήματα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που ενδέχεται να στάθηκαν μοιραία για την πρόκληση της φονικής έκρηξης τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου.

Ενώ οι οικογένειες των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους συνεχίζουν να θρηνούν και ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας είναι προφυλακισμένος αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κακούργημα, στο φως βγαίνουν τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα του ΕΜΠ για τα αίτια εκδήλωσης του τραγικού δυστυχήματος.

Αντικείμενο διερεύνησης του ΕΜΠ ήταν ο διαβρωμένος σωλήνας από τον οποίο διέρρεε προπάνιο, με αποτέλεσμα την ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, το οποίο φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του. Οι οπές ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

«Ο σωλήνας διαβρωνόταν από την πρώτη στιγμή που μπήκε»

Ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος ενώ η επιστημονικά ομάδα του Πολυτεχνείου επισημαίνει και την λανθασμένη εγκατάστασή του. Δηλαδή, ότι τοποθετήθηκε υπόγεια χωρίς στοιχεία προστασίας, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα, χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική θωράκιση. Επιλέχθηκε σωστό υλικό, το μέταλλο χάλυβα, το οποίο όμως εκτιμάται ότι διαβρωνόταν κάθε χρόνο, από την πρώτη στιγμή υπογειοποίησής του. Ο ρυθμός διάβρωσής του υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά το χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή αυτού του δυστυχήματος εάν η διαρροή προπανίου γινόταν αντιληπτή από νωρίς. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, η υπογειοποίηση πρέπει να δοκιμάζεται κάθε 5 χρόνια και το σημείο αυτό να ελέγχεται, διαδικασίες που θα μπορούσαν να προλάβουν το δυστύχημα.

Το πόρισμα του ΕΜΠ αναμένεται να φτάσει στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής και στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της «Βιολάντα».

«Μύριζε υγραέριο» για καιρό πριν την έκρηξη

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των εργαζομένων που δημιοσιοποιήθηκαν όλο το τελευταίο διάστημα μετά το δυστύχημα. Πολλοί τονίζουν ότι στο χώρο του εργοστασίου υπήρχε έντονη οσμή αερίου για μήνες πριν από την έκρηξη, ενώ ορισμένοι λένε ότι, παρά το ότι είχαν ενημερώσει τους υπευθύνους, δεν φαίνεται να γινόταν κάποια παρέμβαση.

Εργαζόμενος 31 ετών, που είχε δύο μήνες στην επιχείρηση, ανέφερε ότι λίγες ημέρες μετά την έναρξη εργασίας του, από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, υπήρχε σταδιακά μια μυρωδιά που άλλοτε δυνάμωνε και άλλοτε υποχωρούσε και την παρομοίασε «μόνο με τη μυρωδιά που βγάζουν τα αυτοκίνητα στα βενζινάδικα όταν κάνουν πλήρωση με υγραέριο». Όπως κατέθεσε, το είχε αναφέρει σε συνάδελφο, ο οποίος το μετέφερε «στα αφεντικά».

Ο ίδιος εργαζόμενος αναφέρθηκε και σε περιστατικό δυσλειτουργίας με πολύμπριζο στο οποίο συνδεόταν σόμπα, ενώ σε ερώτηση για το τι έπρεπε να κάνει σε περίπτωση φωτιάς στον φούρνο απάντησε ότι «μου έχει δείξει κάποια πράγματα, αλλά δεν μου έχει δείξει τι να κάνω αν πάρει φωτιά ο φούρνος».

Εργαζόμενη επί 28 χρόνια στη «Βιολάντα» κατέθεσε ότι «τίποτα δεν είχε αλλάξει ποτέ» και περιέγραψε ότι ενημέρωσε διευθυντές παραγωγής για την οσμή, ότι κλήθηκε υδραυλικός, αλλά τους διαβεβαίωνε «ότι δεν υπάρχει οσμή».