Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη μετά την Ηλιούπολη: Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σε μία σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (14/5) ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του, στη Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες κοπέλες έπεσαν στο κενό, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Μιλώντας στο EΡΤNews και με αφορμή το περιστατικό στην Ηλιούπολη, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για αυξημένα περιστατικά σε ανηλίκους την περίοδο που διανύουμε, λέγοντας στη συνέχεια πως χθες το βράδυ σημειώθηκε απόπειρα αυτοκτονίας από ανήλικο στη Θεσσαλονίκη.

«Αναγκάστηκαν οι γονείς να το πάνε στο νοσοκομείο, το πρόλαβαν», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, χωρίς να δώσει κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με το περιστατικό.

Υπογράμμισε ακόμα πως έχει δώσει εντολή, με εγκύκλιο, για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ καθώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας σε αυτές τις ηλικίες.

