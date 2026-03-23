Νέα Αριστερά: Μοναχική πορεία προς το τέλος και βέρτιγκο για τις δημόσιες εμφανίσεις των στελεχών

«Έχουμε ζήσει και εκτός βουλής και με ποσοστό 1,8%», έλεγε σε νεότερα στελέχη της Νέας Αριστεράς , μπαρουτοκαπνισμένος παράγοντας του κόμματος, υπενθυμίζοντας τα δύσκολα χρόνια του ΚΚΕ εσωτερικού.



Γιατί, πλέον, η επόμενη ημέρα του νεοσύστατου κόμματος, είναι η «ελπίδα»: πως στις εκλογές θα τα καταφέρει. Σήμερα, δεν αποκλείεται να έχουν αποφασιστεί όλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλο το Σαββατοκύριακο, πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων μεταξύ των στελεχών της πλειοψηφίας και σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ των βουλευτών που βρίσκονται στο πλευρό του παραιτηθέντος προέδρου.



Το ζητούμενο μεταξύ των δυο πλευρών είναι η βουλευτική ισορροπία και ομοψυχία. Όλοι αντιλαμβάνονται πως η Νέα Αριστερά, σε κοινοβουλευτικό αλλά και σε επικοινωνιακό-κυρίως-επίπεδο θα εμφανίζεται με δυο πρόσωπα. Εκείνου που θα υλοποιεί τις αποφάσεις του κόμματος και εκείνου που θα κινείται από τις προσωπικές απόψεις των οκτώ βουλετών:

«Άλλα θα λέμε στη Βουλή και άλλα στα κανάλια»

Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Φωτίου,Αναγνωστοπούλου, Τζούφη, Ζειμπέκ, Φερχάτ. Λέγεται, μάλιστα, πως στην κρίσιμη συνεδρίαση της Παρασκευής, εις εκ της μειοψηφίας συμφώνησε να «ακολουθείται κοινοβουλευτικά τη γνώμη του κόμματος αλλά σε προσωπικές συνεντεύξεις θα μιλούν επί του προσωπικού».



Στις συναντήσεις του Σαββατοκύριακου, ήδη, συζητήθηκαν και οι αντικαταστάτες του Αλέξη Χαρίτση. Αυτό θα συμβεί με απόφαση συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί «σίγουρα μετά το Πάσχα». Μέχρι τότε, χρέη προέδρου θα αναλάβει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο οποίος, κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει και την επικοινωνία με την Πέτη Πέρκα να αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή αλλιώς χρέη προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδος, που, όπως πολλοί, ομολογούν είναι από εκείνους με μεγάλη εμπειρία στα κοινοβουλευτικά ειωθότα . Εξάλλου το όνομα της ακούγεται ως η πιθανότερη πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Εκτός αν όλα αυτά υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο με την κ. Πέρκα να κρατάει τη θέση της υπευθύνου της επικοινωνίας και τον κ. Σακελλαρίδη να απασχολείται αποκλειστικά με τη διοργάνωση του συνεδρίου.