Νέα Αριστερά: Πανηγυρίζουν όλοι ενώ βρίσκονται στο 2%

Τελικά κανείς δε κατάλαβε γιατί έγινε αυτό το προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Υπό την έννοια ότι όλα τα υπαρξιακά - πολιτικά - ζητήματα του Χαρίτση και των άλλων, στριμώχθηκαν κάτω από το χαλί. Σαν να περιμένουν δηλαδή όλοι να βγει στη «γειτονιά» ο Τσίπρας, να δουν τα μέτρα του και μετά συζητάμε για τα περαιτέρω.

Το παράδοξο με το συγκεκριμένο κόμμα είναι πως άπαντες πανηγυρίζουν για τα αποτελέσματα του Συνεδρίου. Οι μεν για τα περί «μετώπου» και οι δε για την αυτόνομη πορεία μακριά από κάθε κεντροαριστερή «σκιά».

Άρα όλοι έμειναν σταθεροί στις θέσεις τους και η ζωή συνεχίζεται. Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το κόμμα οριακά στο 2%.

Άρα, εκεί έξω είτε δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για το «εμπόρευμα» ή δεν έχουν καταλάβει καλά τα μηνύματα του Χαρίτση, του Τσακαλώτου και των λοιπών.