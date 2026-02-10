Νέα άρση ασυλίας του Πολάκη, μετά από μήνυση Πουλή - «Χυδαία» και «προκλητική» η άρση λέει ο ίδιος

Να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Παύλου Πολάκη μετά από μηνυτήριες αναφορές του Σταμάτη Πουλή με φόντο τη γνωστή υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, εισηγείται στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

«Είναι η πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει. Είναι προκλητική. Με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο», φέρεται να είπε ο ίδιος ο Σφακιανός βουλευτής στην επιτροπή Δεοντολογίας.

Το πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ κατέθεσε μηνυτήριες αναφορές κατά του Παύλου Πολάκη για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς.

Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν στην επιτροπή ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ καταψήφισαν. Απουσίαζε η Πλεύση Ελευθερίας.

Όπως πάντα τον τελικό λόγο θα έχει η Ολομέλεια, η οποία θα ψηφίσει σχετικώς την ερχόμενη εβδομάδα.