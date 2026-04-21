Δώσε χρώμα στα νέα λεωφορεία

Δύο πόλεις, μια κοινή πρωτοβουλία. Αθήνα και Θεσσαλονίκη επανασχεδιάζουν την εικόνα των αστικών λεωφορείων με δύο παράλληλους, ανοιχτούς διαγωνισμούς που υλοποιούν ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Για πρώτη φορά, οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης οπτικής ταυτότητας για τα μέσα μεταφοράς στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση των δημόσιων αστικών μεταφορών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον δημόσιο ρόλο των συγκοινωνιών στην καθημερινή ζωή.

Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν σχεδιαστές, γραφίστες, καλλιτέχνες, φοιτητές σχολών τέχνης και design, διαφημιστικά/δημιουργικά γραφεία, καθώς και ερασιτέχνες δημιουργοί. Δεν απαιτείται επαγγελματική ιδιότητα, αρκεί η δημιουργικότητα και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας

Στην Αθήνα, ο ΟΑΣΑ προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας!», καλώντας σχεδιαστές, καλλιτέχνες, φοιτητές, δημιουργικά γραφεία αλλά και ερασιτέχνες να καταθέσουν προτάσεις για τη νέα οπτική εικόνα του στόλου . Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας https://contest.oasa.gr/ έως τις 20 Μαΐου 2026.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: Αρχικά, ειδική επιτροπή θα επιλέξει πέντε φιναλίστ, των οποίων τα σχέδια θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε λεωφορεία, και στη συνέχεια οι πολίτες θα αναδείξουν τους νικητές μέσω δημόσιας ψηφοφορίας.

Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΣΕΘ υλοποιεί τον διαγωνισμό «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ», με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας, σύγχρονης και αναγνωρίσιμης ταυτότητας για τα αστικά λεωφορεία της πόλης.

Ο ΟΑΣΘ θα ανανεώσει τον στόλο του, και από την 1η Ιανουαρίου θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης νεότερα λεωφορεία

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις που περιλαμβάνουν την περιγραφή της καλλιτεχνικής ιδέας, εφαρμογές σε διαφορετικούς τύπους λεωφορείων (αρθρωτά και 12μετρα), καθώς και ειδική σχεδιαστική προσέγγιση για οχήματα μηδενικών ρύπων.

Η διαδικασία επιλογής ακολουθεί επίσης δύο στάδια, με αξιολόγηση από επιτροπή και τελική επιλογή μέσω ανοικτής ψηφοφορίας, ενισχύοντας τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας. Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται έως τις 21 Μαΐου 2026 μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας https://contest.oseth.com.gr/ που διαθέτει ο ΟΣΕΘ.

Χρηματικά βραβεία ύψους 10.000 ευρώ για τους νικητές

Και στις δύο περιπτώσεις, προβλέπονται χρηματικά βραβεία για τις καλύτερες προτάσεις, με το πρώτο βραβείο να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ τα σχέδια των νικητών θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα ενιαία εικόνα των δύο στόλων.

Κοινός παρονομαστής αυτής της πρωτοβουλίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό των δημόσιων μεταφορών. Τα λεωφορεία αποκτούν έναν νέο ρόλο, όχι μόνο ως μέσο μετακίνησης, αλλά και ως φορείς αισθητικής και σύγχρονης αστικής εμπειρίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Για πρώτη φορά, δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν στην αλλαγή της εικόνας των δημόσιων συγκοινωνιών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, οι οποίες θα αποκτήσουν μια ενιαία και μοντέρνα οπτική ταυτότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται για περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς και καθαρές λεωφορειολωρίδες.

Στόχος μας είναι η συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Όχι μόνο σε λειτουργικό επίπεδο, αλλά και ως μέρος της καθημερινής εμπειρίας των πολιτών. Με περισσότερη εξωστρέφεια και τη συμβολή των πολιτών, διαμορφώνουμε μια νέα εικόνα για τις δημόσιες μεταφορές». δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

