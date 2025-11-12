Νέα διάσταση στην τραγωδία με το τρίχρονο αγοράκι στην Αχαΐα - Ποιο άλλο σενάριο εξετάζουν οι Αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ασύλληπτη τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/10) με τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού. Ο 25χρονος συγγενής του, που συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με πληροφορίες περιέγραψε στις αρχές τη στιγμή της πτώσης, υποστηρίζοντας ότι ενώ κρατούσε το παιδί αγκαλιά και περπατούσε κοντά στην άκρη του δρόμου, χτύπησε, ζαλίστηκε και έτσι έπεσαν μαζί από μαντρότοιχο ύψους δύο μέτρων.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 16:00 της Τρίτης (11/11), στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη δυτική Αχαΐα. Αν και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διευκρινιστεί αν προηγήθηκε γλίστρημα, απώλεια ισορροπίας ή άλλη αιτία, σύμφωνα με την ΕΡΤ η πτώση από ύψος 2 μέτρων από τη μάντρα που ήταν σαν πεζοδρόμιο σημειώθηκε όταν ο 25χρονος που κρατούσε αγκαλιά το αγόρι χτύπησε σε μια γωνιά μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό κρατώντας αγκαλιά το 3χρονο αγοράκι.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς του παιδιού είχαν αναθέσει την επίβλεψη του στο 25χρονο καθώς βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Το παιδί διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο 25χρονος -που είναι και συγγενής του 3χρονου- και έτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Ο νεαρός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια καθώς το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του παρά τον αγώνα που έδωσαν οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα Πατρών ενώ για τον 3χρονο παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή.