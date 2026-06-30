Νέα δικαστική ήττα για τον Τραμπ - «Μπλόκαρε» ο περιορισμός της εκ γενετής αμερικανικής ιθαγένειας

Βαρύ πλήγμα υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την προσπάθειά του να περιορίσει το δικαίωμα της ιθαγένειας εκ γενετής (birthright citizenship), κρίνοντας ότι το σχετικό προεδρικό διάταγμα παραβιάζει το Σύνταγμα.

Με απόφαση 6-3, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η εκτελεστική εντολή του Αμερικανού προέδρου αντίκειται στη 14η Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία κατοχυρώνει την αμερικανική υπηκοότητα για όσους γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Την απόφαση συνέταξε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, ενώ υπέρ της συντάχθηκαν οι συντηρητικοί δικαστές Μπρετ Κάβανο και Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ, καθώς και οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές. Αντίθετα, οι Κλάρενς Τόμας, Σάμιουελ Αλίτο και Νιλ Γκόρσατς μειοψήφησαν.

Αντισυνταγματική η εκτελεστική εντολή

Το προεδρικό διάταγμα προέβλεπε ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν θα αναγνώριζαν ως Αμερικανούς πολίτες τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ, εφόσον κανένας από τους δύο γονείς δεν είναι Αμερικανός πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος (κάτοχος «πράσινης κάρτας»).

Με την απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε προηγούμενη δικαστική κρίση που είχε αναστείλει την εφαρμογή του μέτρου.

«Η υπόσχεση της 14ης Τροπολογίας παραμένει ζωντανή»

Στο σκεπτικό της απόφασης, ο Τζον Ρόμπερτς υπενθύμισε ότι η 14η Τροπολογία υιοθετήθηκε το 1868, μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, προκειμένου να διασφαλίσει την ισότητα και την ιδιότητα του πολίτη σε όλους όσοι γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η ιθαγένεια ήταν και παραμένει το δικαίωμα να έχει κανείς δικαιώματα. Σήμερα διατηρούμε αυτή την υπόσχεση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής Μπρετ Κάβανο συμφώνησε με το αποτέλεσμα της απόφασης, διαφωνώντας ωστόσο με το σκεπτικό, υποστηρίζοντας ότι η εκτελεστική εντολή παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία και όχι κατ' ανάγκη την ίδια τη 14η Τροπολογία.

Η τρίτη μεγάλη δικαστική ήττα του Τραμπ

Πρόκειται για την τρίτη σημαντική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μέσα στο έτος που ανατρέπει βασική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ. Είχαν προηγηθεί η ακύρωση των εκτεταμένων δασμών που είχε επιβάλει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η απόρριψη της προσπάθειάς του να απομακρύνει άμεσα τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Λίζα Κουκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «κακή για τη χώρα», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί νομοθετικά από το Κογκρέσο. «Δεν χρειάζεται μια μακρά και περίπλοκη συνταγματική τροποποίηση. Το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει από σήμερα τη διαδικασία κατάργησης της ιθαγένειας εκ γενετής. Θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου», ανέφερε.

Η ιστορική απόφαση του 1898

Το Ανώτατο Δικαστήριο βασίστηκε και στο ιστορικό προηγούμενο της υπόθεσης United States v. Wong Kim Ark του 1898, με την οποία είχε αναγνωριστεί ότι η 14η Τροπολογία κατοχυρώνει την αμερικανική υπηκοότητα για όλα τα παιδιά που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος, ακόμη και όταν οι γονείς τους είναι αλλοδαποί.

Ο Ρόμπερτς τόνισε ότι επί 128 χρόνια η συγκεκριμένη ερμηνεία αποτελεί πάγια νομολογία, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι η διάταξη αφορά μόνο παιδιά γονέων με μόνιμη εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι προέβλεπε το σχέδιο Τραμπ

Η κυβέρνηση υποστήριζε ότι η φράση της 14ης Τροπολογίας περί προσώπων που «υπάγονται στη δικαιοδοσία» των ΗΠΑ δεν καλύπτει τα παιδιά μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα ή διαθέτουν προσωρινό καθεστώς παραμονής, όπως φοιτητές και κάτοχοι θεωρήσεων εργασίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, εάν εφαρμοζόταν το μέτρο, θα επηρέαζε έως και 250.000 παιδιά που γεννιούνται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εκατομμύρια οικογένειες θα υποχρεώνονταν να αποδεικνύουν το καθεστώς παραμονής των γονέων τους για την αναγνώριση της υπηκοότητας των παιδιών τους.

Έντονες αντιδράσεις

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), που εκπροσώπησε τους προσφεύγοντες, χαρακτήρισε την απόφαση επιβεβαίωση μιας θεμελιώδους συνταγματικής αρχής.

«Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα με εκτελεστικό διάταγμα», δήλωσε η νομική διευθύντρια της οργάνωσης, Σεσίλια Γουάνγκ.

Αντίθετα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, έκανε λόγο για «μία από τις πιο καταστροφικές αποφάσεις στην ιστορία του Ανώτατου Δικαστηρίου», υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική υπηκοότητα «ανήκει μόνο στους Αμερικανούς».