Νέα δικογραφία κατά της Ζωής στη Βουλή μετά από μήνυση του Πέτρου Κουσουλού

Νέα δικογραφία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου διαβιβάστηκε στη Βουλή, η οποία σχηματίστηκε ύστερα από μήνυση του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.



Η γνωστή διαμάχη μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του δημοσιογράφου πυροδοτήθηκε μετά από τις γνωστές καταγγελίες πρώην εργαζόμενης στο κόμμα για απλήρωτη εργασία και εργασιακό bullying.



Με δηλώσεις της στις κάμερες έξω από τη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον είχε κατηγορήσει, μεταξύ άλλων, για «εντεταλμένες προσπαθείς εκβίασης», προειδοποιώντας πως θα ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα κατά του ίδιου, όπως και κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, «για εγκληματική οργάνωση και κατ’ επάγγελμα εκβίαση».



Η νέα υπόθεση θα συζητηθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας και ακολούθως η Ολομέλεια θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για το εάν θα άρει ή όχι τη βουλευτική της ασυλία.



Υπενθυμίζεται πως μόλις χθες η επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά το τριπλό εισαγγελικό αίτημα με φόντο όσα διαδραματίστηκαν στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών μεταξύ της ίδιας και αστυνομικών, αλλά και μιας δικαστικής γραμματέως.