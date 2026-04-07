ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή, για τους «γαλάζιους» βουλευτές Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Διαβιβάστηκε μόλις στη Βουλή η νέα δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία στρέφεται αυτή τη φορά κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου.

Αυτός είναι ο τέταρτος φάκελος (μετά την πρώτη δικογραφία του περασμένου καλοκαιριού και τις δύο πρόσφατες δικογραφίες για τους 11+2 βουλευτές και πρώην υπουργούς) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος περνάει το κοινοβουλευτικό κατώφλι, με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να υποστηρίζει πως προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές. Η νέα δικογραφία - το υλικό που έφτασε είναι μόνο έγχαρτο - βρίσκεται στην ειδική γραμματεία της Βουλής.

Η νέα δικογραφία ακολούθησε διαφορετική διαδρομή από τις δυο προηγούμενες, καθώς, κρίθηκε, κατά πληροφορίες, πως δεν στοιχειοθετείται αδίκημα που να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Οι δυο αναφερόμενοι θα λάβουν άμεσα γνώση της δικογραφίας, ωστόσο η νέα συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας τους αποφασίστηκε, κατά πληροφορίες, να προγραμματιστεί για μετά τις εορτές του Πάσχα, δεδομένου ότι δεν ελλοχεύει κίνδυνος παραγραφής.

Η επιτροπή Δεοντολογίας θα συγκληθεί εκ νέου, σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, τη Δευτέρα 20 Απριλίου και ακολούθως θα οριστεί η σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, καθώς στόχος είναι οι άρσεις ασυλίας των συνολικώς 13 βουλευτών να συζητηθούν στην ίδια συνεδρίαση.