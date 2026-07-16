Αναδίπλωση Νικολαΐδη μετά τη δήλωση για το αν θα έπρεπε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ

Διευκρινίσεις για τη δήλωση που προκάλεσε αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ, πως «δεν θα έπρεπε να είναι στο κόμμα βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ», έδωσε με νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε, ο βουλευτής Δράμας του κινήματος, Αναστάσιος Νικολαΐδης.

«Η τοποθέτησή μου αποτέλεσε την έκφραση μιας προσωπικής θέσης και δεν είχε, σε καμία περίπτωση, προσωπικό περιεχόμενο ούτε αφορούσε συγκεκριμένα πρόσωπα», γράφει.

Και προσθέτει με νόημα: «Πιστεύω ακράδαντα και στηρίζω έμπρακτα τη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική παράταξη που εκπροσωπεί αυθεντικά τον δημοκρατικό κόσμο της χώρας.

Σε αυτή την κοινή μας πορεία, η συνεργασία μου με το σύνολο των βουλευτών της παράταξής μας είναι εξαιρετική και τιμώ όλους τους συναδέλφους. Εργαζόμαστε όλοι μαζί, συλλογικά και συντεταγμένα, με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα, ο στενός πολιτικός συνομιλητής του Νίκου Ανδρουλάκη, μιλώντας στο Action24, ήταν ξεκάθαρος σε ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Πιέρρου για το αν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς: «Θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν».

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συζήτηση για τον ρόλο και τη θέση των στελεχών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως επιστρέφει στο προσκήνιο.