Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης τίθενται δημοσιεύματα σχετικά με συμβάσεις που φέρεται να έχει συνάψει το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με φορείς του Δημοσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων «Ελεύθερος Τύπος» και «Απογευματινή», το συγκεκριμένο γραφείο φέρεται να έχει συνάψει, κατά την περίοδο 2017-2026, συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ με δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς. Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, αρκετές από τις συμβάσεις αφορούν απευθείας αναθέσεις.

Με αφορμή τις συγκεκριμένες αναφορές, διατυπώνονται τρία ερωτήματα προς την ηγεσία της ΕΛΑΣ, με ζητούμενο να δοθούν σαφείς απαντήσεις.

Τα ερωτήματα για τη συμμετοχή σε εταιρείες

Το πρώτο ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης να υπήρξε, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μεταγενέστερα, μέτοχος σε εταιρείες που είχαν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούσαν κρατική χρηματοδότηση.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αλλά και με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.

Από τα δημοσιεύματα προκύπτουν τρία εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ:

Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;

Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;

Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά».