Νέα έφοδος σε μπαρ στο Περιστέρι και μία σύλληψη για σερβίρισμα αλκοόλ σε ανήλικους

Επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, στους οποίους όχι μόνο είχε επιτραπεί η είσοδος αλλά επιπλέον τους σέρβιραν αλκοόλ.

Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Νυχτερινός Ποιμήν» που πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος -7- ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα ενταθούν και τις επόμενες μέρες για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.