Νέα έγγραφα του Έπσταϊν «καίνε» τον Μπιλ Γκέιτς: «Έκανε σεξ με Ρωσίδες, ήθελε φάρμακα για αφροδίσια»

«Σεισμό μεγατόνων» προκαλεί η δημοσίευση πάνω από 3 εκατομμυρίων εγγράφων από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία έφερε στο φως το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανεβάζοντάς τα στην ιστοσελίδα του.

Στα αρχεία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, αναφέρονται ξανά πολλά γνωστά ονόματα, ενώ αποκαλύπτονται ιστορίες που σίγουρα τα ίδια τα πρόσωπα δεν θα ήθελαν να γίνουν γνωστές.

Μία από αυτές αφορά τον μεγιστάνα της τεχνολογίας, Μπιλ Γκέιτς, για τον οποίο τα μηνύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύπτουν ότι προσπάθησε να κρύψει σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια από τη σύζυγό του, αφού είχε σεξουαλικές επαφές με «Ρωσίδες».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν οι Financial Times, σε email με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013, ο Έπσταϊν υποστηρίζει ότι η φιλία του με τον Μπιλ Γκέις έχει τελειώσει και αναφέρει ότι του είχε ζητήσει να διαγράψει μηνύματα που αφορούσαν προσωπικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, ο Έπσταϊν σημειώνει ότι ζήτησε από τον Μπιλ Γκέιτς να διαγράψει email σχετικά με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα από το οποίο έπασχε ο ιδρυτής της Microsoft.

Ένα άλλο email αναφέρει: «Μου ζητήθηκε και εσφαλμένα συναίνεσα να συμμετάσχω σε πράγματα που ήταν από ηθικά ακατάλληλα έως ηθικά απαράδεκτα... Από το να βοηθήσω τον Μπιλ να βρει φάρμακα, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες, μέχρι τη διευκόλυνση των παράνομων ραντεβού του με παντρεμένες γυναίκες, μέχρι το να μου ζητηθεί να παρέχω χάπια adderall (σ.σ. διεγερτικό φάρμακο)».

Ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί ήταν «απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».

Η θέση του Μπιλ Γκέιτς και της Μελίντα

Ο Μπιλ Γκέιτς στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι η επαφή του με τον Τζέφρι 'Επσταϊν ήταν «μεγάλο λάθος», ενώ η πρώην σύζυγός του, Μελίντα, έχει αναφέρει ότι δεν ενέκρινε τις συναντήσεις τους και έχει χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «ενσάρκωση του κακού». Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2021.

Παρότι το όνομα του Μπιλ Γκέιτς εμφανίζεται και σε προηγούμενες δημοσιεύσεις των αρχείων Έπσταϊν, τα email που αποδίδονται στον ίδιο τον Έπσταϊν δεν έχουν επαληθευτεί, ενώ φωτογραφίες και αναφορές δεν συνιστούν αποδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς.