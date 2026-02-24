Νέα έκκληση της δημοσιογράφου του NBC για τη μητέρα της: «Πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται»

Νέο βίντεο - έκκληση ανάρτησε στο Instagram, η δημοσιογράφος του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, για την 84χρονη μητέρα της, Νάνσι. «Πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται. Πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι», λέει και τονίζει: «Για αυτόν τον λόγο προσφέρουμε αμοιβή έως 1 εκατ. δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα μας οδηγήσει στον εντοπισμό της». Η αμοιβή αυτή προστίθεται στις 100.000 δολάρια που έχει ήδη ανακοινώσει το FBI για πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση απαγωγής.

Στο ίδιο μήνυμα, η Σαβάνα Γκάθρι απευθύνεται στο κοινό: «Αν ακούτε αυτό το μήνυμα, αν περιμένατε και δεν ήσασταν σίγουροι, ας είναι αυτό το σημάδι για να μιλήσετε, να πείτε όσα γνωρίζετε και να μας βοηθήσετε να φέρουμε τη μητέρα μας πίσω, είτε για να γιορτάσουμε μια θαυμαστή επιστροφή είτε για να τιμήσουμε τη ζωή που έζησε».

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά τις 15 Φεβρουαρίου. Εξάλλου, η ανακοίνωση της αμοιβής συμπίπτει με νέες πληροφορίες σχετικά με τον άνδρα που καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού στην κατοικία της Νάνσι Γκάθρι στην Αριζόνα. Ο ύποπτος φέρεται να βρέθηκε στο κατώφλι της οικίας της πάνω από μία φορά και όχι μόνο το πρωί που εκτιμάται ότι απήχθη. Οι φωτογραφίες και το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI στις 10 Φεβρουαρίου φαίνεται να έχουν ληφθεί σε δύο διαφορετικές ημέρες, καθώς σε μία από τις εικόνες ο άνδρας δεν φέρει σακίδιο πλάτης.



Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, πριν εξαφανιστεί από την κατοικία της στο Τούσον. Τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές Αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, εξετάζοντας χιλιάδες ώρες βιντεοληπτικού υλικού και συλλέγοντας στοιχεία.

