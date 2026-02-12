Νέα εκτός ορίων επίθεση Ζωής σε Άδωνι: «Γελοίο υποκείμενο» - «Ακροδεξιό υπόλειμμα» ο Λαζαρίδης

Σε συνθήκες ακραίας έντασης συζητείται το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ολομέλεια, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτίθεται με προσωπικούς χαρακτηρισμούς τόσο στον Άδωνι Γεωργιάδη όσο και στον Μακάριο Λαζαρίδη και να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την Νίκη Κεραμέως.



Όλα άρχισαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως συνιστά «ειρωνεία» και «αναλγησία» να ψηφίζεται το εργασιακό νομοσχέδιο λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Σημειωτέον, πως τη συνεδρίαση παρακολουθούσαν από τα θεωρεία μαθητές από τα Τρίκαλα.



Εξαπέλυσε μάλιστα ξανά προσωπικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, αποκαλώντας τον «ελεεινό υποκείμενο», «φαύλο», ενώ μίλησε για «ξετσίπωτη προσπάθεια εγκωμιασμού» των εργοδοτών που ευθύνονται για το χαμό των εργαζομένων.



Απαντώντας, η Νίκη Κεραμέως κατήγγειλε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για προσπάθεια «εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου». «Λυπάμαι, τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από την αίθουσα, τότε σταμάτησαν οι αναφορές σας για τη Βιολάντα. Ντροπή!», είπε και υποστήριξε πως στόχος της είναι η δημιουργία εντυπώσεων.



Όσο για την προσωπική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, η υπουργός Εργασίας σχολίασε πως «είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους με αυτό τον τρόπο, ενώ δεν είναι καν παρόντες», μιλώντας για χαμηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού.

«Κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη»

«Διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη. Τον καημένο το συνάδελφο που τον κατηγόρησα εν τη απουσία του, σας αφήνω να τον καμαρώνετε», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την υπουργό για «στυγνά» και «ξετσίπωτα» ψεύδη και «χαμηλού επιπέδου» τοποθέτηση.



«Κάποιοι προτιμάτε την καρέκλα έναντι της ευπρέπειας», σχολίασε, ενώ μίλησε για «χτυπήματα» και «νόσο της καρέκλας», η οποία είναι «μεταδοτική», αφήνοντας εμμέσως αιχμές στην Ελένη Καραγεωργοπούλου που αποχώρησε προχθές από την Πλεύση Ελευθερίας.



Η αναφορά στον Παύλο Μπακογιάννη που προκάλεσε την οξεία αντίδραση Λαζαρίδη



Αίσθηση πάντως προκάλεσε η αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Παύλο Μπακογιάννη, καθώς υποστήριξε πως «πάνω σε ένα θύμα της τρομοκρατίας, τον Παύλο Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολλές πολιτικές καριέρες».



«Ήρθε ως πολιτικό κοράκι, φορώντας μαύρη κάπα και εκμεταλλεύτηκε την παρουσία μαθητών από τα Τρίκαλα για να πει ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τις πέντε γυναίκες», κατήγγειλε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, ρίχνοντας μάλιστα το «καρφί» του με φόντο την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραργεωπούλου. «Η καρέκλα του δικού σας κόμματος τρίζει. Οριακά έχετε Κοινοβουλευτική Ομάδα πλέον», σχολίασε.



Η Μακάριος Λαζαρίδης έκανε λόγο για «άθλιες λεκτικές επιθέσεις» και κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «αγκαλιάζονταν με τον Ηλία Κασιδιάρη». «Στον οίστρο της πάνω για να μας κατηγορήσει για το δυστύχημα στο εργοστάσιο, έφτασε στο σημείο να εξισώσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, τους άθλιους τρομοκράτες με τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι απαράδεκτα αυτά, να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα», πρόσθεσε σε οξείς τόνους.



«Είναι κατάντια να χρησιμοποιείτε τον Λαζαρίδη ως μαξιλάρι. Αυτό το ακροδεξιό υπόλειμμα, συκοφαντεί ανθρώπους για να σας προστατέψει», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.